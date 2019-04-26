‘Turizm kendi kaderini tek başına belirleyebilecek bir sektördür’

AKTOB'un yıllık toplantısında konuşan Hizmet İhracatçıları Birliği Konsey Başkanı Ahmet Akbalık, 10 yıl önce turizmde birlik kurmak ve hizmet ihracatını mal ihracatından ayırmak için çalıştıklarını ancak turizmdeki bazı STK başkanlarının baskıları ve dirençleri nedeniyle başarılı olamadıklarını söyledi.

‘’TÜRK TUR OPERATÖRLERİ DESEKLENMELİ’’

Türk bayraklı tur operatörlerinin Türkiye turizmi için önemine dikkat çeken Akbalık, Türk tur operatörlerini destekleyecek ve onların büyümesini sağlayacak stratejik adımların atılması gerektiğini kaydetti.

AYIK: ÖRGÜTLENME KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

Toplantıda konuşan TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise, turizm sektörünün örgütlenme konusunda sonuç alamadığını belirterek bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

‘’KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞANIYOR’’

Ticari örgütlenme modellerinin belli olduğunu söyleyen Ayık, konaklama sektöründeki örgütlenmenin Deniz Ticaret Odası modeliyle mi, TOBB bünyesinde bir yapılanmayla mı yoksa bağımsız bir modelle mi olacağı konusunda kafa karışıklığı yaşandığını ifade etti.

‘’TURİZM KENDİ KADERİNİ TEK BAŞINA BELİRLEYBİLECEK BİR SEKTÖR’’

''Türkiye’de Deniz Ticaret Odası var ancak Turizm Ticaret Odası yok'' diyen Osman Ayık, turizm sektörünü ileriye götürecek bir çatı kurulamadığını dile getirdi. Turizmin kendi kaderini tek başına belirleyebilecek bir sektör olduğunu söyleyen Ayık, ''Bizim bağımsız bir ihracatçılar meclisimiz neden yok? Tüm örgütlenme modelleri içinde biz sektörümüzü layıkıyla temsil etmeliyiz.'' şeklinde konuştu.

YAĞCI: TUİZM SEKTÖRÜ 10 YILDA 100 MİLYON YENİ İSTİHDAM YARATACAK

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da konuşmasında, turizmin küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi içindeki önemine dikkat çekti. Turizm sektörünün önümüzdeki 10 yılda 100 milyon yeni istihdam sağlayacağını anlatan Erkan Yağcı, Türkiye'nin elde ettiği 29,5 milyar dolarlık turizm gelirinde Antalya'nın önemli bir paya sahil olduğunu söyledi.

‘’2023 HEDEFİ 25 MİLYON TURİST 25 MİLYAR DOLAR GELİR’’

Antalya'nın 2019 yılına 16 milyon turist hedeflediğini, 2023 hedefinin ise 25 milyon turist 25 milyar dolar turizm geliri olduğunu belirten Yağcı, bu hedefin yakalanabilmesi için mevsimsellik sorununun aşılması gerektiğini vurguladı. Erkan Yağcı ayrıca, Türkiye'de bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin 586 tesis ve 1 milyon 485 bin yatak bulunduğunu ve bu yatakların 3't birinin Antalya'da yer aldığını ifade etti.

MUHİTTİN BÖCEK: YAPILMASI GEREKENLERİ SKTÖRLE BİRLİKTE YPACAĞIZ

Antalya turizminin gelişimi için yapılması gerkenleri sektörle birlikte yapma gayreti içinde olacaklarını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Başta Kemer olmak üzere, 649 kilometrelik Antalya sahilinde arıtmanın yetersiz olduğu alanlar var. Sezonla birlikte hemen çalışmaya başladık. Önceliği Kaleiçi’ne verdik. Hem görsel güzelleştirmeye, hem alt yapı çalışmalarıyla ilgili sezonda Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken ne varsa daire başkanlarımıza talimatımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Bundan sonraki süreçte de turizmcilerimizle beraber Antalya’mızda yapılması gereken ne varsa yapacağız.'' diye konuştu.