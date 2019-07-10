Turizm hedefine yeni ayar

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un göreve geldikten sonra revize ettiği 2023 turizm hedefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan 11. Kalkına Planı’nda revize edildi. Buna göre, Bakan Ersoy’un 70 milyar dolar olarak belirlediği 2023 turizm geliri hedefi 11. Kalkınma Planı’nda 65 milyar dolara düşürülürken, 70 milyon olarak hedeflenen turist sayısı ise 75 milyona çıkarıldı. Planda, 2023 yılı için hedeflenen GSYH 1 trilyon 80 milyon dolar, kişi başına düşen milli gelir 12 bin 484 dolar, ihracat 226,6 milyar dolar, işsizlik hedefi yüzde 9,9 olarak açıklandı. 2023 için 4 milyon 300 bin ilave istihdam hedeflenirken, cari işlemler açığının milli gelire oranı ise yüzde 0,9 olarak belirlendi. Planda, sanayide yılık ortalama yüzde 5,7 büyüme ve sanayinin GSYH içindeki payının ise yüzde 24,2’ye yükseltilmesi hedeflendi.