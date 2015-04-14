'Turizm Haftası' heyecanı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD başkan yardımcıları Hızır Bozdoğan, Mehmet Dahaoğlu ve kurum müdürü Ali Kaptan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ettiler. Ziyarette, tamamlanan ve devam eden alt ve üstyapı çalışmaları, yaz sezonu boyunca yaşanacak olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ile 15 Nisan’da başlayacak olan Turizm Haftası etkinlikleri konularında görüşmeler yapıldı.