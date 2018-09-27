Turizm Geliştirme Fonu kuruluyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, mega turizm yatırım hamlesini başlattıklarını, bu yatırımlarda yabancı payını artırmak için bir fon kurulacağını söyledi. Bakan Ersoy, “Turizm Geliştirme Fonu kuruyoruz. Yabancı yatırımcının risk gördüğü yatırımda devlet küçük bir pay da alabilecek.

Yabancılar için Türkiye yatırımını cazip hale getiriyoruz. Bunu yerliler için yapsak işi turizm olmayan herkes sıraya girer. Çünkü garanti bir yatırım. Bu nedenle yabancıya Türkiye’ye yatırıma çekmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Nitelikli turisti hedefliyoruz

Türkiye’de turizmin 12 aya yayılmasıyla nitelikli turiste ulaşılabileceğini belirten Ersoy, “Kongre, seminer, sağlık turizmi ve golf yatırımları için yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Nitelikli turisti hedefliyoruz” diye konuştu.

İstanbul dışındaki diğer turizm bölgelerinin charter uçuşlarla turist çektiğini söyleyen Ersoy, “Geceliği 2 Bin Euro’dan oda satıyoruz. Ancak bu turistleri bırakın ekonomi sınıfı uçurmayı ‘business’ uçurmalısınız. Bununla ilgili çözüm arayışları devam ediyor. 1-2 hafta içinde açıklama yapacağız. Gelecek 5 yılda da charter uçuşla turist alan bölgelere tarifeli seferlerle uçuş imkanı sağlamak istiyoruz” dedi.