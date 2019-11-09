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Turizm gelirinde 2020'de yüzde 12'lik artış beklentisi

Turist ağırlamada Türkiye'de birinci sırada olan, dünyada ise ilk 5 kent içinde yer alan Antalya'da, gelecek yıl için fiyat kontratlarını tamamlayan turizmciler, 2020'de gelirlerinde yüzde 10-12'lik bir artış bekliyor.

TURİZM 09.11.2019, 13:38
Turizm gelirinde 2020'de yüzde 12'lik artış beklentisi
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Turist ağırlamada Türkiye'de birinci sırada olan, dünyada ise ilk 5 kent içinde yer alan Antalya'da, gelecek yıl için fiyat kontratlarını tamamlayan turizmciler, 2020'de gelirlerinde yüzde 10-12'lik bir artış bekliyor. Aile, paket tur, her şey dahil ve sahil turizmi olmak üzere 15 milyona yakın turist ağırlayarak rekor kıran kentte, gelecek yıl hazırlıkları başladı. Turizmde marka kent konumunda olan Antalya'da turizmciler, 2020 fiyat kontratlarını tamamlayarak, satışlara başladı.Geçen yıla göre turist sayısında çift haneli bir büyüme gerçekleştirerek, 16 milyon turist hedefine koşan Antalya'da turizm sektörü, turizm gelirlerinde de çift haneli büyümeyi planlıyor. Sektör, gelecek yıl da turizm gelirinde yüzde 10-12 artış hedefliyor.

Türkiye'de yatakların yüzde 42'si Antalya'da

Türkiye'nin en çok otel sayısına sahip kenti olan Antalya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sine sahip. Kentte bulunan bakanlık belgeli 889 konaklama tesisinin de 407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor.Bakanlık ve belediye belgeli olarak toplam 2 bin 799 konaklama tesisinin bulunduğu kent, 628 bin 660 yatak kapasitesine sahip.Bazı otellerde gelecek yıl hazırlıkları kapsamında bu aydan itibaren hizmete ara verilecek ve yenileme çalışmalarına başlanacak.Deniz, kum ve güneş turizminin dışında sağlık, kongre ve spor turizmine hizmet veren oteller ise bu alandaki müşteri portföyünü ağırlayacak.

"İlk veriler 2020'nin iyi geçeceği yönünde"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, 2020 rezervasyonların iyi gittiğini belirterek, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarında satışların yaklaşık iki ay öncesinden başladığını, diğer pazarlarda ve iç pazarda geçen haftadan itibaren bir hareketliliğin yaşandığını ifade etti.Sektörün hedeflediği fiyatlarda kontratların yapıldığını, buna göre satışların gerçekleştirildiğini vurgulayan Atmaca, "İlk veriler 2020'nin iyi geçeceği yönünde. Sektörün atacağı adımlar ve rekabet koşulları çok önemli. Herkes yaptığı kontratlarla satışlarına devam ederse hedeflediğimiz rakamlara ulaşırız. Gelirde 2020'de yüzde 10-12 artış bekliyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık." diye konuştu. Gelecek yıl sezonun erken başlamasını öngördüklerini belirten Atmaca, martta hareketliliğin yoğunlaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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