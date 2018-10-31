Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı

ZİYARETÇİLER, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin $’ını kişisel harcamalar, 3 milyar 556 milyon 289 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 612 $ oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 589 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,7 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların %84,7’sini 15 milyon 904 bin 734 kişi ile yabancılar, %15,3’ünü ise 2 milyon 882 bin 31 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin $ oldu. Bunun 852 milyon 91 bin $’ını kişisel, 357 milyon 288 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı III. çeyreğine göre %9,9 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,9 azalarak 2 milyon 265 bin 796 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 $ olarak gerçekleşti.