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Turizm geliri arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu

TURİZM 01.11.2019, 21:22
Turizm geliri arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı ve 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Yılın 3'üncü çeyreğinde yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin doları kişisel, 4 milyar 143 milyon 866 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.
KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA
Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85,3'ünü (18 milyon 438 bin 139 kişi) yabancılar, yüzde 14,7'sini (3 milyon 173 bin 825) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 1,8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 892 milyon 899 bin doları kişisel, 338 milyon 65 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.
Yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 417 dolar olarak gerçekleşti.
 

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