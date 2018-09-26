Turizm eğitimine okul-otel partnerliği geliyor

MESLEK liselerinin sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılanacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Nitelikli turizmde Türkiye olarak gerçekten iddialıysak kendi insan kaynağımızı yaratmak zorundayız. Geleceğin genel müdürleri, geleceğin müdürleri bu kolej statüsündeki turizm meslek liselerinden mezun olacak.” dedi.

Bakanlar Mehmet Nuri Ersoy ile Ziya Selçuk tarafından Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen törenle imza altına alınan protokol turizm öğrencilerine burs imkânından müze ve örenyerlerinde uygulama eğitimlerine, Geleneksel Türk Sanatları Meslek Liseleri kurulmasından öğretmenlerin müze ve örenyerlerine ücretsiz girişlerine kadar kapsamlı bir iş birliğine imkân sağlıyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAK SİSTEM

Turizmin en önemli sorunlarından birisinin sezonsal turizm olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmada, bunu 12 aya yaymak için birçok proje hazırladıklarını ancak Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan bu çalışmanın bir taşla iki kuş vuracak sistemi geliştirme anlamı taşıdığını söyledi.

PROGRAMA KATILAN HER OKUL BİR OTELLE PARTNER OLACAK

Programa katılan turizm meslek lisesi öğrencilerinin 20 Nisan ile 22 Ekim tarihleri arasında eğitimlerini anlaşmalı partner otellerde yapacaklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Her turizm meslek lisesi programına katılan kurumu bir partner otelle, büyük zincir otelle eşleştiriyoruz. Müfredatın uygulama dönemini değiştiriyoruz ve yaz tatillerini kışın kullanıyorlar.” dedi.

Bu sistem içerisinde partner otel olmanın da kolay olmadığını vurgulayan Ersoy, bir takım şartların olacağını ve öğrencilerin yatacağı yerleri üç kişi olmak kaydıyla düzgün lojmanlar olarak ayarladıklarını, öğretmenlerin yatacağı yerlerden eğitim verilecek salonlara kadar bütün sorumluluğun partner otellere ait olacağını söyledi.

EĞİTİMDE 3 YABANCI DİL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokolün içeriği hakkında bilgi da aktararak, “Hazırlık artı 3 sene normal okuma müfredatı olacak. Hazırlıkta İngilizce ve Rusça mecburi lisan olacak. Daha sonraki yıllarda Almanca, Fransızca, Arapça ve Çince seçmeli olacak. Turizm meslek lisesinden mevun olan bir öğrenci en az iki dili çok iyi, bir dili de yeterli derecede öğrenmiş olacak.” dedi.

Hazırlık sınıfı öğrencisinin stajyer maaşı alacağını sözlerine ekleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti:

“Lise bir öğrencisi stajyer maaşı çarpı 1,25, lise 2 öğrencisi stajyer maaşı çarpı 1,50, lise son sınıf öğrencisi stajyer maaşı çarpı 1,75 alıyor. Bu partner otelin yöneticileri kışın da müfredata uygun bir şekilde derslere destek olarak giriyor. Kışında eğitime katılıyorlar. Oteller kapalı iken üst düzey yöneticiler boşa çıkıyor ve mesleki eğitimin bir parçası olarak onlarda eğitime devam ediyorlar.”

DÜNYAYA YÖNETİCİ İHRAÇ EDECEĞİZ

Turizmi gençlere sektör olarak kabul ettirmek üzere eğitimi lise çağında başlattıklarını belirten Bakan Ersoy, lise çağından itibaren çocukların para kazanmaya başlayacağını, emeklerinin karşılığını daha lise çağından itibaren alacaklarını bunu da partner otellerin üstleneceğini söyledi.

Mezunların üniversite eğitimi almalarının daha iyi olacağını kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

“Buna bile ihtiyaç duymayacaklar. Biz nitelikli turist istiyoruz ama nitelikli turist için gerekli olan önemli şey insan kaynaklarından başlıyor. Biz şu anda pahalı otellerimizde, özellikle gastronomi dalında ve birçok dalda maalesef yönetici ithal ediyoruz. Nitelikli turizimde Türkiye olarak gerçekten iddialıysak kendi insan kaynakları starlarımızı, kendi yıldızlarımızı yaratmak zorundayız. Geleceğin genel müdürleri, geleceğin müdürleri kolej statüsündeki bu turizm meslek liselerinden mezun olacaklar ve çok da değerli insanlar olacaklar. Mezunları verdikten sonra biz artık insan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Hedeflerimizi o zaman da çok daha kolay yakalayacağız.”

MÜZELER ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öğretmenlere de bir müjde verdiği protokol imza töreninde 24 Kasım Öğretmenler Günü itibariyle tüm öğretmenlerin Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine girişinin ücretsiz hale getirileceğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığının müzeleri çocuklara sevdirme konusunda destek verdiğini belirten Ersoy, bu kapsamda seçmeli müze derslerinin sayısının arttırıldığını, daha çok yaygınlaştırıldığını ifade ederek, “Biz de belli başlı müzelerimizde, onların ders görebilecekleri sınıflar dâhil, gerekli ortamı hazırlayacağız.”dedi.