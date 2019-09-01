Turizm duayeni Baraner uyardı: Klimacheck geliyor

HİÇ şüphesiz son elli yılın dünya piyasalardaki en sempatik ve yüzleri güldüren sektörü turizmdi.

Dünyanın her köşesinde sayısız toplantılarda, her ülkenin siyasilerinin beyanatlarında, kurumsal otoritelerin raporlarında, akademik araştırmaların kalın dosyalarında "Turizm toplumlar arası dostluk köprüsüdür, turizm yerel kalkınmanın motorudur, turizm gençlerin dünya ile entegrasyonudur, turizm doğa bilincini artırır"

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