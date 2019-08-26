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Turizm duayeni Baraner'den çarpıcı değerlendirme
Turizm duayeni Hüseyin Baraner, Tanıtım Ajansı'na ilişkin son gelişmeleri ve önerilerini kaleme aldı
TURİZM 26.08.2019, 00:01 Enes Subaşı
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduğu haber olarak medyaya düştüğünde büyük bir merakla atanan kişilerin kariyerlerini tam incelerken , hatta daha hayırlı uğurlu olsun bile diyemeden genel müdür Nalan Apa istifa etti:
Sektörümüz heyecanlı bir şekilde atanacak kişilerin çılgın, dinamik , kreatif ve yurtdışında olağanüstü ilişkileri olan kişileri beklerken, açıklanan isimler sektörümüzde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
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