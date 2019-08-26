Turizm duayeni Baraner'den çarpıcı değerlendirme

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduğu haber olarak medyaya düştüğünde büyük bir merakla atanan kişilerin kariyerlerini tam incelerken , hatta daha hayırlı uğurlu olsun bile diyemeden genel müdür Nalan Apa istifa etti:

Sektörümüz heyecanlı bir şekilde atanacak kişilerin çılgın, dinamik , kreatif ve yurtdışında olağanüstü ilişkileri olan kişileri beklerken, açıklanan isimler sektörümüzde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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