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Turizm duayeni Baraner'den çarpıcı değerlendirme

Turizm duayeni Hüseyin Baraner, Tanıtım Ajansı'na ilişkin son gelişmeleri ve önerilerini kaleme aldı

TURİZM 26.08.2019, 00:01 Enes Subaşı
Turizm duayeni Baraner'den çarpıcı değerlendirme
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TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduğu haber olarak medyaya düştüğünde büyük  bir  merakla atanan kişilerin kariyerlerini  tam incelerken , hatta daha hayırlı  uğurlu olsun bile diyemeden  genel müdür Nalan Apa istifa etti:

Sektörümüz heyecanlı bir şekilde atanacak kişilerin çılgın, dinamik , kreatif ve yurtdışında olağanüstü ilişkileri olan kişileri beklerken, açıklanan isimler sektörümüzde büyük bir  hayal kırıklığı yarattı.

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#Turizm duayeni #Hüseyin Baraner
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