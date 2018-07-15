‘Turizm de holding gibi yönetilmeli’

‘KARDEŞİNİZİN bakanlığı sizi şaşırttı mı, duyduğunuzda ne hissettiniz’ sorumuza Ersoy, şu karşılığı verdi:

“Şaşırdım ama ülkenin en önemli sektörlerinden birinin ikizime teslim edilmesi hem benim hem de ailem için büyük bir onur. Çok gururlandım. Biz ailecek siyasetle ilgilenen kişiler değiliz. Ticaretle ilgileniyoruz. Ama Cumhurbaşkanı yeni kabine için ticarette deneyimli isimlerin dümenin başına geçirileceğini söylemişti. Turizm de holding gibi yönetilmesi gereken bir yer. Kardeşimin bakanlığı sektör tarafında da olumlu karşılandı ama beklentiler de çok olacak.”

Murat Ersoy, ‘Siz de bir turizmcisiniz. Turizmci olarak kardeşinizin Türk turizminin hangi sorununu çözmesini, nasıl bir strateji izlemesini bekliyorsunuz’ sorumuza da şöyle yanıt verdi:

“Kardeşim değil de başka bir isim olsa bu soruya yanıt vermek, konuşmak kolay olurdu. Ama onun zaten bir ajandası var, zamanı geldiğinde açıklayacak.”