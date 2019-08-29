Turizm cennetinde büyük artış! Almanlar Antalya dedi 

TÜRKİYE'NİN turizmde ikinci büyük pazarı Almanya’da, havalimanlarından Türkiye’ye uçan yolcu sayısı 2019’un ilk yarısında yaklaşık yüzde 11 oranında artış kaydetti. Alman İstatistik Dairesi (Destatis) verilerine göre, 2019’un Ocak-Haziran ayları arasındaki ilk 6 aylık diliminde Almanya’daki 24 önemli havalimanından Türkiye’ye uçan yolcu sayısı, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 3,3 milyon kişi oldu.

ANTALYA İÇİN ARTIŞ ORANI 17,3

Alman havalimanlarından Ocak-Haziran 2019 döneminde Antalya'ya uçanların sayısında ise yüzde 17,3'lük önemli bir artış kaydedildi. Bu dönemde Antalya'ya uçan Alman yolcu sayısı 1 milyon 165 bin olarak kayıtlara geçti. İspanya'nın ünlü tatil adalarından Kanarya adalarına uçan yolcu sayısında düşüş gözlenirken, Türkiye gibi artış olduğu belirlenen diğer destinasyonlar ise Hindistan, ABD ve Kanada oldu. Öte yandan Kıbrıs'a uçan Alman sayısında da yüzde 10,4'lük bir düşüş yaşandığı yer verilen bilgiler arasında.