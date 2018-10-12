Turizm cari açığa ilaç oldu

TÜRKİYE, ağustosta cari açık vermezken 2 milyar 592 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ‘fazlası’ kayıtlara geçti. 2017 Ağustos’unda ise 923 milyon dolar cari açık verilmişti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, ağustos ayında bu denli büyük miktarda cari fazla verilmesinde turizm gelirlerini de içeren 6.6 milyar dolarlık hizmet gelirleri (net 4.6 milyar dolar) ve dış ticaret açığının 1.3 milyar dolara inmesi oldu.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 461 Milyon Dolar arttı

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017’nin aynı ayına göre 461 milyon dolar artarak 3.7 milyar dolara yükseldi. TCMB ödemeler dengesi bülteninde artık altın ve enerji hariç cari işlemler hesabını da duyurmaya başladı. 2017’nin ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da bu yılın ağustos ayında 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi.

Cari açık 8 ayda toplam 30.7 milyar dolar olurken, 12 aylık veri 51.1 milyar dolara geriledi. Ödemeler dengesi hesabının fazla vermesiyle dolar kuru 6 liranın altına inerek günboyu 5.99-5.98 aralığında yol aldı. Euro da 6.88’e kadar geriledi.