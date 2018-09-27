Turizm çalışma grubu toplandı

TOPLANTIYA Turizm Çalışma Grubu Başkanı Mustafa KAHYA, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, TÜRSAB Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Recep Çalış, ALTİD Yön.Kur.Üyesi Ali Kaptan, ALTSO Yön.Kur.Üyesi Raşit Sadullahoğlu, ALÇED Yön.Kur.Üyesi Hızır Bozdoğan, AGC Yön.Kur.Üyesi Mehmet Çelik, AKPAD Yön.Kur.Üyesi Hidayet Kızıları, HOTED Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yörütür, İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Nazan Tayhan katılım sağladı. Toplantı gündeminde halktan gelen şikayetler doğrultusunda ulaşım sorunu ve otobüslerin okulların da açılmış olması sebebi ile aşırı kalabalık olması değerlendirildi. Ayrıca duraklarda akıllı durak sisteminin olması, en azından vatandaşların hangi otobüsün ne zaman ve ne yöne gideceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiği görüşüldü. Alanya’ya gelen turistler için ise bir ulaşım planı oluşturularak bu planın turistler tarafından gerek sosyal medya gerek otellerin informasyon birimlerinden kolayca ulaşabilmeleri gerektiği vurgulandı. Damlataş mevkiinde bulunan Güzelyalı caddesinin yüksek sezonda belirli saatlerde tur otobüsleri hariç denetimli trafiğe kapatılması, kaldırım işgalinin denetlenmesi bölgenin yararına olacağı belirtildi. Şehirde yaşanan çoğu problemin Alanya’nın il olmamasından kaynaklandığı, il büyüklüğündeki bir şehrin, ilçe imkanları ile yönetilmesinin zorluğu vurgulandı. Gerekirse bu konuyu tüm dernek, oda vs. sivil toplum örgütleri bir araya gelerek görüşülmesi ve siyasilerden bunu tekrar talep ederek, gündeme getirilmesi gerektiği belirtildi.