TURİZM Çalışanları Toplu Konutları, 2.200 daireden oluşacak. İlk olarak inşaatına başlanan 583 ev, kura ile belirlenerek hak sahipleri ile sözleşme imzalanacak. Turizm çalışanları 606 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.



“Seçimlerden önce turizm çalışanlarına bir söz vermiştim” diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Hepinizi bütçenizi zorlamadan ev sahibi yapacağım demiştim. Çalıştık çabaladık TOKİ ile protokol imzaladık ve sözümüzü hayata geçirdik. Turizm Çalışanları Toplu Konutları’nın inşaatı belediyemizin TOKİ ile yaptığı işbirliği çerçevesinde başladı. 2.200 daireden oluşacak toplu konutların tamamı turizm çalışanlarına tahsis edilecek. Başvuru şartlarını karşılayan turizm çalışanları kira öder gibi, 606 TL’den başlayan ekonomik taksitlerle bütçesini zorlamadan ev sahibi olacak. 31 Ağustos’ta sona erecek başvuruların ardından, inşaatı başlamış olan 583 ev için kura ile belirlenecek hak sahipleriyle sözleşme imzalayacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler, attığımız bu adım Antalya’daki tüm turizm çalışanlarını ev sahibi yapmak için çıktığımız yolun ilk adımı. Allah nasip ederse tüm turizm çalışanlarımızı ev sahibi yapacak, Antalya’nın her yerine güzellik ekmeye devam edeceğiz. Unutmayın destek sizden, hizmet bizden. Yeni konutlarınız hepinize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Turizm çalışanları toplu konutlarına başvurmak için gerekli şartlar neler?

• T.C. vatandaşı olmak,

• Antalya ili sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olmak,

• Turizm sektöründe son 5 (beş) yılda bordrolu olarak en az 30 (otuz) ay çalışmış olmak,

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmak ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak,

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması. (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

• 25 yaş ve üzerinde olmak, (Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

• Aylık hane halkı gelirinin, net 4.500 TL’yi geçmemesi, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net geliri en fazla 4.500 TL olmalı)

Yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir.



Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.



Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

• Başvuru sahibinin adına ve ikametgâh ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisi,

(Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgâh ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)



• İkametgâh ilmühaberi, (Antalya il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya Antalya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)

• T.C. Kimlik Numaraları, (Tüm aile bireylerinin)

• Turizm sektöründe son 5 (beş) yılda bordrolu olarak en az 30 (otuz) ay çalıştığını gösterir resmi belge(SGK Hizmet Dökümü)

• Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

• Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

- Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

- Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,Eksiksiz olarak ibraz edecektir.

- Başvuru sahibi, istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olup, ayrıca, başvuru formu imzalayarak, kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.

- Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.



Hak sahiplerinin sorumlulukları neler?

Alt Gelir Konut Grubu projelerinde hak sahibi olup, sözleşme imzalayanlar konutlarını, borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Standart gelir grubu projelerinde hak sahibi olup, sözleşme imzalayanlar ise konutlarını, anahtar teslimden 1 yıl sonra devredebilecekler.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcı veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek, gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.



Ödemeler nasıl olacak?

• Başvuru bedeli seçilen konuta göre 4.000 (Dört bin) ya da 6.000 (Altı bin) TL olacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından, seçilen satış alternatifine göre konut bedeli üzerinden hesaplanacak peşinat bedeli başvuru ücreti düşülerek tahsil edilecek, kalan bedel 606 TL’den başlayan taksitlerle tahsil edilecektir.

• İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacak ve ilk artış dönemi idarece belirlenecektir.