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Turizm balonla uçtu

Kapadokya bölgesinin balon turları dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Otellerin geceleme fiyatıyla yarışan alanda 1 saatlik biniş ücreti 650 TL’den başlıyor. 2018 yıl sonu için 450 bin turistin uçmasıyla birlikte minimum 30 milyon liralık gelir sağlanması hedeflenen coğrafyada; oluşan bu ekonomiden 12 bin kişi de gelir sağlıyor.

Turizm balonla uçtu

Kapadokya bölgesinin balon turları dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Otellerin geceleme fiyatıyla yarışan alanda 1 saatlik biniş ücreti 650 TL’den başlıyor. 2018 yıl sonu için 450 bin turistin uçmasıyla birlikte minimum 30 milyon liralık gelir sağlanması hedeflenen coğrafyada; oluşan bu ekonomiden 12 bin kişi de gelir sağlıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:04
Turizm balonla uçtu
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TURİZMDE alternatif etkinliklere yapılan yatırımlar meyvesini veriyor. Kapadokya bölgesinin ünlü balon turları şimdiden dünya markası olurken, yerli ve yabancı turistin de ilgisiyle bölgeye ciddi bir katkı yapıyor. 1 saatlik uçuşun ücreti 5 yıldızlı otellerin gecelik fiyatları ile yarışıyor. Sektör temsilcileri balon gezilerini katma değerli turizmin en önemli örneklerinden biri olarak görüyor.

SEKTÖR ATAĞA GEÇTİ

2016 ve 2017 yıllarında darboğaza giren Türk turizm sektörü 2018 yılında adeta atağa geçti. Bu yıl hem yerli hem de yabancı ilgisiyle karşı karşıya kalan bacasız sanayide önemli gelir kalemlerinden biri olan aktivitelere de yoğun ilgi gösteriliyor. Tüm tatil destinasyonlarının tam kapasite çalışması beklenen alanda; balon turu, yamaç paraşütü, ATV ve rafting gibi heyecan tutkunları sektörü de hareketlendirdi. Fiyatlara da yansıyan yoğun talep turizmcinin yüzünü güldürüyor. Dünya çapında da önemli talep artışı söz konusu.

GÜNDE 150 BALON UÇUYOR

Sadece balon turu için düşündüğümüzde 2018 yılında Kapadokya'da 450 bin kişinin uçması bekleniyor. Bunu kişi başı en az 650 liradan 450 bine vurduğumuzda ise ekonomiye 2018 yıl sonu için yakalaşık 30 milyon liralık bir katkı sağlanması anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya BölgesiBalon Turları
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