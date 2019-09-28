Turizm Bakanlığı'ndan Yeni Alanya'ya açıklama:  Alanya GZP de büyüyecek 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yerli ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı. Kamuoyuna yansıyan haberlerde Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan (GZP) söz edilmeyince, Yeni Alanya "Bakan Alanya GZP'yi unuttu" başlığıyla yer verdiği haberde "Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin iki katına çıkarılacağını söylerken, yıllardır büyütülmeyi bekleyen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı (GZP) unuttu" yorumuna yer verildi.

BAKANLIKTAN YENİ ALANYA'YA AÇIKLAMA

Haberin www.yenialanya.com'da yayınlanmasının ardından Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden açıklama geldi. Müjde niteliğindeki açıklamada, Bakan Ersoy'un yaptığı Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi açıklamasında Alanya GZP'nin de yer aldığı bildirildi. İşte 2023 Turizm Stratejisi'nde yer alan o bölüm: "Antalya&Gazipaşa: Ulaştırma Bakanlığı ile 23 Eylül 2019 tarihinde yapılan mutabakat sonucu Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında kapasite arttırımı ve yenileme ihaleleri Haziran 2020’ye kadar tamamlanacak. Böylelikle Antalya’nın toplam yolcu kapasitesi 2021 sonunda 2 katına çıkarılacak."

'YENİ Mİ AKLINIZA GELDİ'

Alanya GZP'nin hamisi, KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kamuoyuna yansıyan projeksiyonda GZP'den söz edilmemesine yine en sert tepkiyi veren isim oldu.

Dim, Twitter'da Bakan Ersoy'u da etiketleyerek "Turizm Bakanı’nın GZP'den haberi var mı? Sektörün gelecek projeksiyonunda GZP’ye hiç yer vermediğine göre, haberi yok!" dedi. Bakanlığın açıklamasının ardından Dim yine Ersoy'u etiketleyip "Turizm Bakanlığı basın biriminden alelacele bir açıklama yapılmış. GZP de varmış meğer iki katı büyüyecek havalimanı olarak Antalya ile birlikte. İyi de neden önceki açıklamada yok? Yeni mi aklınıza geldi? Esas olan GZP’nin ihale edilerek bir an önce büyütülmesi. Bu haliyle bölgenin ihtiyacına cevap verecek durumda değil. Bundan sonraki sürecin de takipçisiyiz" dedi.

MADDE MADDE STRATEJİNİN ÖZETİ

Ünlü turizmci Dr. Cem Kınay, Bakan Ersoy'un açıkladığı Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Dünya Turizm Günü. Bütün turizm emekçilerinin ve tatilcilerin bu günü kutlu olsun. Bugün sevgili bakanımız Türkiye’nin 2023 hedeflerini açıkladı:

75 milyon turist. 65 milyar USD gelir.

1- Türkiye dünyanın en önemli turizm destinasyonu olacak.

2- Tanıtım 2020'den itibaren çok daha fazla ülkede (45) ve ağırlıklı olarak TV ve Dijital kanallarla olacak.

3- Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her ülke bizim pazarımız.

4- Tanıtıma rekor 200 milyon USD harcanacak.

5- Türkiye'nin, destinasyonların markalaşması ana hedef.

6- İstanbul Havaalanı tam kapasite hayata geçirilecek.

7- Antalya Havaalanı'nın kapasitesi 2 katına çıkarılacak.

8- Galataport açılacak.

9- Yenikapı'ya ilave port yapılacak.

10- Yeni 500 bin yatak yapılacak.

11- Ürün çeşitlendirme: Bisiklet, Kültür, İnanç turizmi.

12- Antik şehir kazıları 12 aya çıkarılacak.

13- Yeni müzeler açılacak.

14- Turizm eğitiminde devrim yapılacak. Türkiye'de artık turizm stratejik sektör ve bütün Türkiye'de tam bir seferberlik olacak.

Türkiye'nin ve insanının gelir düzeyinin yükselmesi, gençlerin işi aşı için turizm gelecekte de en belirleyici sektör. Türkiye'nin dünyada markalaşmasında lider sektör. İşte bu umut ve inanç ile kutlayın Turizm Günü'nü lütfen!"

DR. CEM KINAY KİMDİR?

1958 İstanbul doğumlu olan Cem Kınay, Avusturya Lisesi’nin ardından Viyana Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Magic Life Hotels zinciri kurucusu olup, bir dönem Rixos Hotel Grubu yönetiminde de bulunan Dr. Cem Kınay, hali hazırda aile işletmesi olan Sheraton İstanbul Maslak'ta İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Avusturya'da "Yılın Adamı" seçilen Kınay, "Avusturya Devleti Onur Payesi ve Madalyası" sahibidir. Cem Kınay, İngilizce ve Almanca bilmektedir.