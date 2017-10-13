'Turizm Bakanı turizmden bihaber'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un "2014 yılı sonu itibarıyla 4,5 milyon Rus turist rakamına ulaşıldı. 2015 yılındaki Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra bu sayıda ciddi bir şekilde azalış oldu. 2016 yılında rakam 866.256'ya kadar düştü. Ama çok şükür bu yıl itibarıyla yeniden rakamlarda yükseliş ortaya çıktı. Ümit ediyorum ki sadece Rus turistlerinin yeniden gelmesi değil Türkiye'de turizm sektörünün yeniden 2014 rakamlarına yükselmesi inşallah 2019 yılı sonu itibarıyla gerçekleşecektir. Önemli oranda düşüşler kaybettiğimiz Avrupa pazarında tematik tanıtımlara ağırlık verilerek düşüşün önüne geçilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 2017 yılının ilk sekiz ayı sonunda ülkemize gelen Avrupalı turist sayısı bir önceki yıla göre kayda değer oranda artmıştır” açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Numan Kurtulmuş'un turizm verilerinden habersiz olduğunu ifade eden Budak, "Sayın Bakan turizm rakamlarından habersiz. 2017’nin ilk 8 ayında Avrupa pazarında artış değil, yüzde 4.4’lük bir gerileme söz konusu. Cari açık sorunu yaşayan Türkiye için stratejik sektör olan turizm sektörü daha ciddi bir yaklaşımı hak ediyor. Doğru verilerle, doğru analizler yapılmazsa, kayıp faturası büyür” dedi.

'AVRUPA'NIN NEREDEYSE HEPSİ EKSİDE'

Budak, "Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamından kayıp söz konusu. Almanya’dan yüzde 8, Hollanda’dan yüzde 15, Danimarka yüzde 24, Norveç’ten yüzde 30 düzeyinde kayıp var. Avrupa ülkelerinin toplamından 2016’ya göre yüzde 4.4, 2015’e göre ise yüzde 30’luk kayıp var. 2015’in 8 aylık bölümünde Avrupa pazarından 13.4 milyon turist gelirken, 2016’da 9 milyon 385 bin 222, 2017’de 8 milyon 970 bin 462 turist gelmiştir. Bu rakamlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi rakamlarıdır. Avrupa pazarındaki bu gerileme nedeniyledir ki, turizm gelirlerinde ciddi bir kayıp söz konusu. Turistlerin kişi başı harcamaları 840 dolar seviyesinden 611 Dolar düzeyine kadar düştü. Bu gerçekler yok sayılıp, ‘Avrupalı turist artıyor’ tespitiyle hareket edilecekse, bu kayıp faturasının büyüyeceği anlamına gelir. Cari açık sorunu yaşayan Türkiye için stratejik bir sektör olan turizm sektörü, daha ciddi bir yaklaşımı hak ediyor. Bir an önce rehavetten çıkılmalı, doğru verilerle, doğru analizler yapılmalı ve doğru adımlar atılmalıdır” dedi.