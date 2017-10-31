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Turizm Bakanı'ndan sevindiren açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sektörün bir an önce açıklanmasını istediği turist getiren uçaklara yakıt desteği ile ilgili düzenleme konusunda yapılan çalışmanın son aşamaya geldiğini söyledi

Turizm Bakanı'ndan sevindiren açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sektörün bir an önce açıklanmasını istediği turist getiren uçaklara yakıt desteği ile ilgili düzenleme konusunda yapılan çalışmanın son aşamaya geldiğini söyledi

31 Ekim 2017 Salı 22:18
Turizm Bakanı'ndan sevindiren açıklama
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yurtdışından turist getiren acentalara yaklaşık 2 yıldır verilen 'yakıt desteği' konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "Ölü sezonları canlandırmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Kurtulmuş, desteğe yeni içerikler ekleyeceklerini de ifade etti. Kurtulmuş, "Uçak seferleriyle ilgili destek konusunda çalışıyoruz. Yeni destek paketi hazırladık, bitirdik. Maliye Bakanlığı ile son rötuşlarını yapacağız. Başbakanlığa sunacağız. Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor biliyorsunuz. O kararla da inşallah yeni desteklerimiz sürecek. Şunu söyleyeyim, yeni paket ölü mevsimleri de kapsayacak, hatta ölü mevsimde getirenlere daha çok destek verecek bir model üzerinde çalıştık. Ayrıca grup sayısı çoğaldıkça verilecek desteklerin miktarı da artacak. Yine şimdiye kadar destek vermediğimiz diğer destinasyonlardan getirenler olursa onlara da destek vereceğiz. İyi bir çalışma oldu. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde neticelendiririz."
'GÜZEL HABERLER ALMAK SEVİNDİRDİ'
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bu tür açıklamaların yapılması hatta daha da ötesinde bu adımların atılması bizler açısından son derece olumlu. Sektörün gelecek her türlü desteğe ihtiyacı var. Turistlerin buraya gelmesinde en büyük rollerden birisi olan acantalar ve bu acentaların birlikte çalıştığı uçak firmaları. Bunların Türkiye'den alacağı destek, akıllarındaki 'Türkiye seferleri bizi zarara sokar mı?' düşüncesini de silip atacaktır. İnsanlar korkmadan Türkiye seferlerini koyabilecek ve talebi karşılayabileceklerdir. Çünkü acentalar yeterli talebi göremezsek zarar ederiz düşüncesiyle Türkiye'ye çekimser bakabiliyordu. Bunun önüne geçilecek" dedi.
'BİLET FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SAĞLAR'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da, "Yakıt desteği başlı başına çok önemli bir destek. Yaygınlaştırılması daha doğrusu hedeflenmesi doğru bir hamle. Uçak yakıt desteğinin verilmesi bilet fiyatlarına da etki eder. Ancak bunun kriterlerinin biraz daha aşağıya çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Her firmaya ölçeğine göre destek verilmesi, bunun sadece büyük ölçekli firmalarla sınırlı kalmasının önüne geçecektir. Ayrıyeten Alanya gibi kış döneminde çok fazla turistik aktivitesi bulunmayan bölgelerin de kışın canlanması için adımların atılması son derece ehemmiyetli. Paketten çıkacak olan destekleri merakla ve sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'TALEPLER KARŞILIK BULMUŞ DURUMDA'
Exotic Tur sahibi Cengiz Topçu ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "İki yıldır yapılan öneri ve talepler karşılık bulmuş gibi duruyor. Sektörün acil çözüm ve desteklere ihtiyacı var. Turizmin en önemli saç ayaklarından birisi olan acentalara bu yönde bir destek verilmesi 2018'de olumlu görünen havaya ekstra ilaç olacaktır. Bu desteklerin sürekliliğinin sağlanması biz turizmciler açısından oldukça önemli" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşTuristSektör
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