Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Aksekili çıktı

YENİ kabine açıklandı. Yeni kabinede Mehmet Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu gelişme sonrası yeni bakan hakkındaki bilgiler merak edildi ve "Mehmet Ersoy kimdir?" sorusu soruldu. Aksekili olan Mehmet Ersoy, ETS Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı. Turizm Bakanı olan Ersoy'un turizme yapacağı katkılar önümüzdeki süreçte belli olacak.

MEHMET ERSOY KİMDİR?

1968 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde öğrenim gördü. Alman Lisesi’nde öğrenciyken düzenlediği tur organizasyonlarıyla turizm sektörüne giriş yaptı.

Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ETS Tur’un Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2000 yılında kurduğu Voyage Otelleri, 2001’deki girişimi Didimtur, 2006'da açtığı Jetset ve ucuzabiletile turizme pek çok marka kazandırdı. 2011’in Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan oteli Maxx Royal Belek ve akabinde açılan Maxx Royal Kemer ile turizmdeki atılımlarını sürdürdü. Aynı zamanda Akdeniz’in en iddialı golf sahalarından Montgomerie Maxx Royal’ibünyesinde bulunduran tesis, 2013 yılından bu yana dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan European Tour Turkish Airlines Open finallerine de üst üste 3 yıl boyunca ev sahipliği yaptı.

2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak Türkiye’nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017 yılında online rezervasyon platformu odamax.com’uhayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 00:03