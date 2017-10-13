Turizm Bakanı Kurtulmuş çalışmaları anlattı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektöründe yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 2018 yılında da Moskova'da uluslararası nitelikte çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Kurtulmuş, şu bilgileri verdi: "Moskova Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimizce 2017 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler dünyaca ünlü flüt sanatçımız Şefika Kutluer'le Rus orkestrası eşliğinde bir konser gerçekleştirilmesi. Moskova'da uygun bir sanat galerisinde resim sergisinin gerçekleştirilmesi, 2018 yılı içerisinde ise mart ayında Moskova'nın prestijli bir kapalı mekanında özel Türkiye fuarı düzenlenmesi, fuar esnasında geleneksel Türk musikisi, halk oyunları, ebru, kaligrafi ve mümkün olduğu takdirde cam üfleme sanatı gibi etkinliklerle tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi. 2018 Haziran ayında National Geographic dergisiyle birlikte Kızıl Meydan yanındaki yaya yolu üzerinde kültürel ve turistik yönlerimizi gösterecek 'Bilinmeyen Türkiye' isimli bir fotoğraf sergisinin açılması. 2018 Ekim ayında oldukça beğeni toplayan Türkiye Festivali’nin ikincisinin planlanması."

'YENİ PAZARLAR İÇİN DE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Kurtulmuş, 2018 yılında tanıtım çalışmaları alanında ağırlık verecekleri diğer pazarlar ve izlenecek stratejiler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş konuya ilişkin şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde iki alanda stratejimizi yoğunlaştırıyoruz. Bunlardan birisi yeni pazarlara açılmak gereğidir. Türkiye'nin yeni pazarları, yeni kapıları tıklaması lazım. Özellikle dört ülkenin Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın Türkiye turizmi bakımından çok önemli ülkeler olduğunun altını çizmek isterim. Bu dört ülkenin yaklaşık nüfusu dünya nüfusunun yarısı ediyor. Ayrıca bu dört ülkede de son derece genç, dinamik, yeni bir orta sınıf var, zengin bir orta sınıf var.

'SEFERBERLİK HALİNDEYİZ'

Bu orta sınıfların ilgisinin Türkiye'ye doğru yöneltilmesi bakımından tabiri caizse, tam manasıyla bir seferberlik halindeyiz. Önümüzdeki yıl, 2018 yılı Çin'de Türkiye yılı olacak. Bununla ilgili olarak Çin'de yaklaşık 50 etkinlik düzenliyoruz ve Çin'in bütün ilgisini yoğunlaştırmak için gayret ediyoruz. Aynı şekilde Hindistan, Güney Kore ve Japonya'yla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ DE ŞART'

Türkiye'nin pazar çeşitlendirmesinin yanı sıra ürün çeşitlendirmesine de gitmesi gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, ikinci önemli strateji olarak bunu gündemlerine aldıklarını söyledi. Kurtulmuş, "Sadece deniz turizmi, güneşlenme değil, çok geniş bir coğrafya, çok büyük imkanları olan bir ülkeyiz. Dağ, sağlık, spor, inanç turizmi gibi çeşitli alanlardaki ürünlerimizi çeşitlendirebiliriz. Ayrıca bölge ülkelerimizle ortak paketler oluşturarak, bunlar üzerinden de ürünlerimizi zenginleştirme imkanımızın olduğunu görüyoruz" dedi.