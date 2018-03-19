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Turizm Bakanı: 'Hedef 38 milyon turist'

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, toplam hedefin 6 milyonunun Rusya ve 5 milyonunun Almanya'dan geleceğini öngördüklerini söyledi

Turizm Bakanı: 'Hedef 38 milyon turist'

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, toplam hedefin 6 milyonunun Rusya ve 5 milyonunun Almanya'dan geleceğini öngördüklerini söyledi

19 Mart 2018 Pazartesi 21:20
Turizm Bakanı: 'Hedef 38 milyon turist'
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya ile ilişkilerde olumlu sürecin başlangıcında olduklarını bunun turist sayısına yansımasını beklediklerini söyledi. Kurtulmuş, Ankara'daki Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, geçen yıla göre Almanya'dan gelen turist sayısında artış olduğuna dikkat çekerek bu yıl 5 milyon Alman turiste ulaşılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Almanya ile olumlu sürecin başlangıcındayız, gerginliklerin ne şekilde telafi edileceği konusunda bir takım pozitif yaklaşımlar var" diye konuştu. Bu sene Rusya'dan Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının 6 milyonu geçeceğini tahmin ettiklerini de söyleyen Kurtulmuş, "Gelişmeler böyle devam ederse bu yıl en az 38 milyon turist hedefimiz var" ifadesini kullandı. Turizmde Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Malezya pazarına açılma zorunluluğu olduğunu da vurgulayan Kurtulmuş, "Bu ülkelere tanıtım için her imkanı kullanacağız" değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş ayrıca, "Turizmde 49 yıllık tahsisleri biten şirketlere yeni tahsis yapılmasıyla ilgili düzenlemeye önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı onay verecek ve çözeceğiz" dedi. Alanya'nın da ana pazarları konumundaki Rusya ve Almanya ile ilgili Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalar, Alanyalı turizmcilerde de sevinç yarattı. Dünyanın iki önemli fuarı ITB Berlin ve MITT Moskova fuarlarına katılan Alanyalı turizmciler, sezonun bu iki pazar adına da çok iyi geçeceğini ifade etmişlerdi.

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Son Güncelleme: 19.03.2018 21:30
Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşTurizm Bakanı
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