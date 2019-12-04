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Turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak

Afyonkarahisar'da termal tesis yapılması için bir, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı 3 mahallede 5 yıldızlı turistik tesis için birer olmak üzere toplam 4 kamu taşınmazına yapılan başvuruların müzakeresi sonunda, turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak sağlandı.

TURİZM 04.12.2019, 14:58
Turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1' kapsamında daha önce duyurusunu yaptığı Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığındaki müzakerelerde, bu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmaların, bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için bakanlığa ayrıca ödeyeceği miktarlar belli oldu. Müzakereler sonucunda turizm bölgelerinin altyapısında kullanılmak üzere toplamda 328 milyon lira kaynak sağlandı.

KATKI BEDELLERİ TURİZM ALTYAPISINA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, 'Turizmi Teşvik Yasası Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği' gereği, kamu taşınmazlarını turizm yatırımları için yatırımcılara tahsis ettiklerini söyledi. Yatırımcılardan müzakere yoluyla altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Nadir Alpaslan, bunu 2004 yılından beri müzakere yöntemiyle yaptıklarını dile getirdi. Toplanan katkı bedellerinin turizm altyapısına aktarıldığını kaydeden Alpaslan, “Arıtma, çöp toplama tesisleri yapılması, bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için bu kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakları turizmin geliştirilmesi için değerlendirmekteyiz" dedi.Kamu taşınmazları içinde turizm tahsis raporuna konu olan yatırımları resmi gazete ve 3 büyük gazetede yayımladıklarını sözlerine ekleyen Alpaslan, Afyonkarahisar'da termal tesis yapılması için bir, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük, Çamyuva ve Tekirova mahallelerinde 5 yıldızlı turistik tesis için birer olmak üzere toplam 4 kamu taşınmazına yapılan başvuruları müzakere edeceklerini söyledi.

MÜZAKERELERE 7 FİRMA KATILDI

Müzakereye, Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon müzakere bedeli ödedi. Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan, 200 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan, 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.

#Turizm altyapısı #Afyonkarahisar #Antalya asayiş #Kemer
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