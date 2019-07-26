Turizm Ajansı POYD'yi ikna etti

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da gerçekleştirdikleri Turizm Bakanlığı ziyaretini değerlendirdi. Atmaca, POYD olarak ekim ayında hayata geçecek olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansı içerisinde yer alan danışma kurulunda yer almak istediklerini Bakan Mehmet Ersoy’a ilettiklerini belirterek, bakana bu talebi ilettiklerini söyledi. Ziyarette ana konunun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olduğunu dile getiren POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ajans tarafından gerçekleştirilecek ve tek çatı altında yapılacak tanıtımın fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi. Ülkay Atmaca, “POYD olarak geçtiğimiz hafta Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’u Volkan Yorulmaz ve Bekir Akkaş ile birlikte Ankara’da ziyaret ettik. Son dönem gündemde olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansı ile detaylı bilgileri kendisinden aldık. Çok mantıklı geldi ve ikna olduk. Yılladır tek çatı altına destinasyon tanıtımı yapılmasını konuşuyoruz. Şahsi fikrim Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı oluşumu çok doğru bir fikir. Kamuoyunda bazı soru işaretleri var ama yapılan açıklamalar ile bunun da ortadan kalktığını düşünüyorum. En çok kafa kurcalayan konu zaman meselesiydi. Bu kanunun tam zamanında başlayacağını düşünüyorum. Sayıştay’a tabi tutulmayacağı konusunda da bakanımızın açıklamaları oldu. Tek çatı altında yapılacak tanıtımın, önce ülke, sonra şehir ve sonra da belde tanıtımının tek yerden profesyoneller tarafından yapılacak olması önemli bir adım. Özellikle icra, yönetim ve danışma kurulunun altında yer alan tüm kadroların mutlaka sektörde önemli işler başarmış profesyonellerden oluşacağını söyledi. Bu bizi daha da rahatlattı. Şu anda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na baktığımızda turizm sektöründe olması gereken bütün paydaşlar yer alıyor. Ekim ayında hayata geçirilmesi ile beraber çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bakanımıza 28 yıllık POYD’un ajansın içerisinde, mutlaka danışma kurulunda yer alması isteğimizi ilettik” dedi.

'GAZİPAŞA'DA YENİ ÇALIŞMALAR OLACAK'

Atmaca, yapılan görüşmede ajansın dışında başta BETUYAB ile birlikte turizm bakanlığının yaptığı alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunduklarını da söyledi. Ülkay Atmaca “Sayın Bakanımız Türkiye’nin birçok turizm bölgesinde alt yapı çalışmaları konusunda çalışmaların devam ettiğini bizlere söylerken, Antalya Havalimanı'nın 2023 yılında ihtiyaca cevap veremeyeceğinden dolayı şimdiden bir proje hazırladıklarını bizlere ilettiler. Bu projeye istinaden de Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında yeni çalışmalar olacağını bizlere iletti. Turizmde istihdam ile ilgili okullarda da yeni çalışmaların yapıldığını da bizlere ilettiler" diye konuştu.