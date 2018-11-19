Turizm acenta sahipleri yeşil pasaport istiyor

KONUYLA ilgili açıklamalar yapan Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, 2016 yılında turizm sektörüne yönelik uygulanan acil eylem planının devamı niteliğinde bir dizi çalışma yapıldığını ve bunlardan biri olarak turizmcilere yeşil pasaport verilmesinin gündeme geldiğini hatırlattı. Çavga “Mal ve hizmet ihracatçıları 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de 2017/9962 sayılı ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında’ Bakanlar Kurulu Kararı ile yeşil pasaport almaya hak kazandılar. Bu kanun turizmcileri kapsamış gibi görünse de seyahat acentaları için hizmet ihracatının alt limitinin 1 milyon dolar olarak belirlenmesi seyahat acentalarını mutlu etmedi. Şuanda ülkemiz; 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına, TBMM eski üyelerine, eski bakanlara, kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına, devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere ve ihracatçılara yeşil pasaport vermektedir. A sınıfı seyahat acentelerinin hizmet ihracat kotası kaldırılarak bu kapsama alınmasını talep etmekteyiz” dedi.

Turizm sayı ve gelir hedeflerinin yükseltilmesinde bu hamlenin turizmcilerin elini güçlendireceğini kaydeden Çavga “Yeşil pasaport sahiplerinden vize istemeyen Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Belarus, B. Arap Emirlikleri, Cezayir, Çek Cum., Çin Halk Cum., Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kuveyt, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Pakistan, Peru, Romanya, Sırbistan Karadağ, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Yemen, Yunanistan gibi bir çok ülkeye girişte vize sorunumuz kalmayacaktır. Seyahat acentaları bu ülkelere kolaylıkla gidebilecek ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu hamle schengen vizesi için konsolosluk kapılarında uğraşan turizmcilerin zaman ve para kaybının önüne geçecektir. Avrupa ülkelerinden Az süreli schengen vizesi alan turizmcilerin schengen vizesi için ödedikleri paralar ülkemiz ekonomisinde kalacaktır. Bunu söylerken bugünlerde schengen vizesi için ortalama 100 euro yani 600 lira civarında masraf edilmektedir” şeklinde konuştu.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’dan bu konuda destek beklediklerini kaydeden Çavga “Cumhurbaşkanımızın önemle üzerinde durduğu turizm gelirlerimizi artırmamız için bu hamle önümüzü açacaktır. Bunları söylerken bu talebimiz yerine geldiğinde denetiminin de yapılmasını öneriyoruz. Yeşil pasaport hakkı verdiğimiz turizmcilere kurallar koyalım. 2 yıl içinde ülkeye turist getirmeyen, katma değer sağlamayan turizmcilerin yeşil pasaportunu iptal edelim. Bizler yeşil pasaportu prestijimiz için değil işimiz ve ülkemiz için istiyoruz” ifadelerini kullandı.