Turistler otellerde rehin tutuluyor! Ülke yardım talebinde bulundu

DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İflasını açıklayan şirket yüzünden Almanya'dan 140 bin olmak üzere toplam 600 bin turist mağdur oldu. Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Hırvatistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde tatil planı olan yüz binlerce kişi şirketin iflası sebebiyle mağdur oldu. Tunus'ta şirketten ödemelerini alamayan konaklama tesislerinin turistleri rehine olarak tuttuğu bildirildi. Çoğunluğunu Almanların oluşturduğu rehine turistler, Almanya hükümetinden yardım talebinde bulundu. Akdeniz'in ünlü turizm ülkesi İspanya'daki birçok havalimanında Thomas Cook uçuşları gerçekleştirilemediği için yoğunluk oluştu. İspanya'daki İngiliz devlet yetkilileri, mağdur İngiliz vatandaşları için çalışma başlattı Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi. Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'u kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iflas eden İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iflas eden İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.İngiltere operasyonlarını bugün itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook'un, Almanya, Rusya ve Kuzey ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İngiltere operasyonlarını bugün itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook'un, Almanya, Rusya ve Kuzey ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir." "İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır."Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi.