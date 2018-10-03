Turistler Oktoberfest'i kutladı

Manavgat'ta tatil yapan Alman turistler, Oktoberfest'i konakladıkları otelde kutladı.

Turistler Oktoberfest'i kutladı
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ALMANLARIN 208 yıldır kutladığı Oktoberfest, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde kutlandı. Kutlamaya Alman turistlerin yanı sıra diğer turistler de katıldı. İçinde alkol bulunan fıçının açılmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında çeşitli yarışmalar yapıldı ve oyunlar oynandı. Otel personelinin geleneksel Alman kıyafetiyle katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte tatilciler doyasıya eğlendi. Almanların Oktoberfest'i uzun süredir kutladığını belirten otelin Genel Müdürü Nurettin Tiren, bu geleneği onlara hatırlatmak istediklerini ve tatil anılarında farklı bir şeylerin kalmasını istediklerini söyledi.

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