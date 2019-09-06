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Turistler en az Antalya'da para harcıyor!

Dünya genelinde turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler, ABD merkezli Mastercard şirketinin araştırmasıyla belirlendi. Listede ilk 10’da Türkiye'den de 2 şehir yer aldı. Antalya ve İstanbul dünyada en çok ziyaret edilen Türk şehirleri olarak listede yerlerini aldı. Dikkat çeken bir detay ise turistlerin en az para harcadikları şehirin Antalya olmaıs oldu.

TURİZM 06.09.2019, 11:31 06.09.2019, 11:38
Turistler en az Antalya'da para harcıyor!
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RAPORDA en dikkat çekici bölümden biri ise turistlerin gittikleri bölgelerde harcadığı para miktarı. Dubai bu alanda zirvede. 15.9 milyon kişinin ziyaret ettiği Dubai'de geçtiğimiz yıl turistler günde ortalama 533 dolar harcama yaptı. İlk 10'da yer alan ve turistlerin en az para harcadığı şehir ise günlük ortalama 44 dolar ile Antalya olurken, onu günlük ortalama 106 dolar harcamayla İstanbul takip etti. 

10- ANTALYA / TÜRKİYE

10- ANTALYA / TÜRKİYE

12.4 milyon turist

9- TOKYO / JAPONYA

9- TOKYO / JAPONYA

12.9 milyon turist

8- İSTANBUL / TÜRKİYE

8- İSTANBUL / TÜRKİYE

13.4 milyon turist

2017’de 9. sırada yer alan İstanbul, 2018'de 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sıraya yükseldi. 

Şirketin raporuna göre, Antalya ve İstanbul için turist sayısının 2019'un sonuna kadar yüzde 8 artması bekleniyor.

7- NEW YORK / ABD

7- NEW YORK / ABD

13.6 milyon turist

6- KUALA LUMPUR / MALEZYA

6- KUALA LUMPUR / MALEZYA

13.7 milyon turist

5- SİNGAPUR

5- SİNGAPUR

14.6 milyon turist

4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

15.9 milyon turist

3- LONDRA / İNGİLTERE

3- LONDRA / İNGİLTERE

19 milyon turist

2- PARİS / FRANSA

2- PARİS / FRANSA

19.1 milyon turist

1- BANGKOK / TAYLAND

1- BANGKOK / TAYLAND

22.7 milyon turist

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