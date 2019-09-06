Turistler en az Antalya'da para harcıyor!
Dünya genelinde turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler, ABD merkezli Mastercard şirketinin araştırmasıyla belirlendi. Listede ilk 10’da Türkiye'den de 2 şehir yer aldı. Antalya ve İstanbul dünyada en çok ziyaret edilen Türk şehirleri olarak listede yerlerini aldı. Dikkat çeken bir detay ise turistlerin en az para harcadikları şehirin Antalya olmaıs oldu.
RAPORDA en dikkat çekici bölümden biri ise turistlerin gittikleri bölgelerde harcadığı para miktarı. Dubai bu alanda zirvede. 15.9 milyon kişinin ziyaret ettiği Dubai'de geçtiğimiz yıl turistler günde ortalama 533 dolar harcama yaptı. İlk 10'da yer alan ve turistlerin en az para harcadığı şehir ise günlük ortalama 44 dolar ile Antalya olurken, onu günlük ortalama 106 dolar harcamayla İstanbul takip etti.
10- ANTALYA / TÜRKİYE
12.4 milyon turist
9- TOKYO / JAPONYA
12.9 milyon turist
8- İSTANBUL / TÜRKİYE
13.4 milyon turist
2017’de 9. sırada yer alan İstanbul, 2018'de 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sıraya yükseldi.
Şirketin raporuna göre, Antalya ve İstanbul için turist sayısının 2019'un sonuna kadar yüzde 8 artması bekleniyor.
7- NEW YORK / ABD
13.6 milyon turist
6- KUALA LUMPUR / MALEZYA
13.7 milyon turist
5- SİNGAPUR
14.6 milyon turist
4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
15.9 milyon turist
3- LONDRA / İNGİLTERE
19 milyon turist
2- PARİS / FRANSA
19.1 milyon turist
1- BANGKOK / TAYLAND
22.7 milyon turist
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