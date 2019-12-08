Turistler aralık ayında denize girdi
Tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havada denize girdi
TURİZM 08.12.2019, 13:37 08.12.2019, 13:43
ANTALYA'DA turizm sezonu sona ermesine rağmen halen açık olan otellerde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havayı fırsat bildi. Ülkelerindeki soğuk havaya rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı Manavgat'ta güneşi gören turistler sahile akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Manavgat'tın Side bölgesinde tatillerini geçiren Alman, Rus ve İskandinav turistler, havuz başında ve plajlarda güneşlenip, kitap okudu. Çeşitli oyunlar oynayıp, denize giren ve suda uzun süre kalan tatilciler, bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.
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