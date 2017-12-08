Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107874
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8346
STERLİN
5.1464
EURO
4.5101
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Aralık 2017 Antalya -...
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Tip2 diyabet yenildi!
Tip2 diyabet yenildi!
banner468

Turistler Antalya'ya akın etti

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu

Turistler Antalya'ya akın etti

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu

08 Aralık 2017 Cuma 13:26
Turistler Antalya'ya akın etti
banner404

2017'NİN 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN GELDİ

Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565 bin 275, Almanya'dan 3 milyon 336 bin 7, İran'dan 2 milyon 118 bin 263, Gürcistan'dan 2 milyon 71 bin 838, İngiltere'den 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi geldi.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541 bin 458, Ukrayna'dan 1 milyon 212 bin 644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

EN FAZLA ANTALYA TERCİH EDİLDİ

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255 bin 267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8 bin 643 kişi ile İstanbul takip etti. Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti.

Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin'e 2 milyon 285 bin 231, Muğla'ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir'e 722 bin 671, Ağrı'ya 458 bin 725, Ankara'ya 429 bin 263 ve Van'a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

"RAKAMLAR MEMNUN EDİCİ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.

Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, şunları kaydetti:

"Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi. Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor. 2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz. Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 08.12.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuTürkiyeİstanbulAntalyaEkonomii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova-Antalya arasına yeni bir hava yolu şirketi geliyor
Moskova-Antalya arasına yeni bir hava yolu şirketi geliyor
ALTİD için hedef internet tanıtımı
ALTİD için hedef internet tanıtımı
ALTİD: Ankaralılara paket hazırlıyoruz
ALTİD: Ankaralılara paket hazırlıyoruz

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim