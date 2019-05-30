Turistik Doğu Ekspresi hangi istasyonlarda duracak?

TÖRENDE konuşan Mehmet Nuri Ersoy, 70 milyon turist hedefine ulaşabilmek için turizmi 81 ile yaymak gerektiğini ve Turistik Doğu Ekspresi'nin de buna katkı sunacağını söyledi.



''Bize nasip oldu''

Turistik Doğu Ekspresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle Ankara'dan ilk seferine çıktı. Doğu Ekspresi'nin yıllarca hizmet veren bir hat olduğunu belirten Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi'ni hayata geçirmenin de kendilerine nasip olduğunu ifade etti. Doğu Ekspresi'nin son dönemde ne gerçek anlamıyla turizme ne de asıl amacı olan ulaşıma tam anlamıyla hizmet verebildiğini kaydeden Ersoy, bu durumu bir fırsat olarak gördüklerini ve turistik treni hayata geçirdiklerini söyledi.



''Turistik Van Gölü, Turistik Diyarbakır...''

Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars ekonomisine değil, ara noktalardaki il ve ilçelerin de turizmde gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Ersoy, ''Tamamıyla turizm treni olduğu için belli bir süre sonra yabancı tur operatörleri arasında yaygın olmasını sağlamak, sadece yerli turiste değil yabancı turiste de hizmet eden bir sefer olsun istiyoruz. Gün aşırı hareket eden trene iki vagon daha eklenebiliyor. İlk etapta talep geldiği sürece bu iki vagon ilave edilecek daha sonra gün aşırıdan günlük sefere dönüştürülecek. Buna Turistik Van Gölü Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotalar katacağız. Bu turistik trenin komşu ülkelere nasıl bağlanabileceğinin çalışmasını da yaacağız.'' açıklamasında bulundu.



Nerelerde duracak?

2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunan Turistik Doğu Ekspresi, pazartesi ve çarşamba günleri 19.55'te çıkacağı Kars seferini 32 saatte tamamlayacak. Dönüş seferleri ise çarşamba ve cuma günleri 23.55'te yapılacak. Tek kişilik odanın 400, çift kişilik odanın kişi başı 250 lira olacağı ekspres, gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum dönüşte ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında 2'şer sat mola verecek.