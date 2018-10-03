'Turisti kim getirdiyse o taşısın'

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Uber’le ilgili şikayetler sonrası taşımacılığa yönelik uygulamaların turizmcilerde mağduriyet yarattığını belirterek, “Turizm için ayrı bir turizm taşıma yönetmeliği düzenlenmeli, aksi takdirde büyük sıkıntılar doğacak” dedi. Milliyet'te yer alan haberde, yeniden düzenlenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin turizmciler açısından çeşitli sıkıntılara neden olabileceğini aktaran Bağlıkaya, şunları söyledi.

“Turistin oturacağı koltuk numarasını, pasaport numarasını istiyorlar. Yönetmelik çıkmış, uygulamaya konulacak. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Ben haftada 10 bin kişi getiriyorum, 10 bin tane pasaport numarasını kime vereceğim? Turistin koltuk numarasını verdim, molada gitti başka koltuğa oturdu, ceza mı yiyeceğiz? Şehirlerarası otobüslere göre düzenlenmiş birtakım yönetmelikler, turistleri rahatsız edecek.”

‘Taksiyle transfer olmaz’

Turist taşımada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu: “Turisti her açıdan memnun etmemiz, iyi hizmet vermemiz lazım. Turisti getiren kim ise, turistin buradaki bütün hizmetlerini vermeyi taahhüt etmiş, bununla ilgili faturasını kesmiş, vergisini ödeyen kim ise onun yapması gerekir. Birtakım özel düzenlemeler, ‘Belediyemizin araçları taşısın’, ‘Taksiciler taşısın...’ Bunlar bizim açımızdan kabul edilebilir şeyler değil.”

Firuz Bağlıkaya, “Bu ülke hepimizin. Bu ülkede turiste yansıyan herhangi bir olumsuzluk hepimizi etkiler. Neden böyle bir şeye mahal verelim? Dünyada nasıl uygulanıyorsa bizde öyle uygulansın. Yurtdışına gittiğinizde canınızın istediği araçla gidiyorsunuz, transferiniz varsa gelip alıyor. Ama burada alamıyoruz” dedi.

Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan Uber araçlarına trafikte ağır cezalar kesilmişti. Aynı mahkeme kararı, seyahat acentelerinin kendi araçlarıyla turist transferi yapmalarını da engelliyor.