Turist teknesi lavların ortasında kaldı: 23 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'nda yaşanan volkanik patlama sonrası bölgede bulunan bir turist teknesi, püsküren lavların hedefi oldu

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Turist teknesi lavların ortasında kaldı: 23 yaralı
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HAWAİL İtfaiye Departmanı, kazada 23 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralananlardan çoğunun yanık nedeniyle hastanelere naklediği belirtilirken 20'li yaşlarda bir kadının durumu ciddiyetini koruyor. AP Reuters'da yer alan habere göre; okyanusun ortasında yaşanan kazanın ardından tekne kendi imkanlarıyla bir saat içerisinde limana döndü. Ikaika Kalama isimli bir turist, lav bombardımanı olarak tanımladığı kazayı şu sözlerle dile getirdi: "Lavların bazıları 300 metreye kadar yükselip patlıyordu. Lavların bir kısmı tekneye isabet etti ve hasar verdi. Koca koca kütlelerin teknenin çatısından yolcuların üzerine düşüşünü gördüm ve sesini duydum"Kişi başına 220 dolar ücret ödeyen turistler, yaklaşık 3 aydır faal olan Kilauea Yanardağı'nda yaşanan şiddetli patlamaları çıplak gözle görebilmek için bölgeye yakın mesafeye kadar gidiyor. Özellikle sıcak lavların deniz suyuyla buluşması sırasında yaşanan reaksiyon ve ortaya çıkan buhar, turistlerin ilgi odağı olmuş durumda. Ancak uzmanlar, yanardağdan çıkan buharın ve oluşturduğu beyaz bulutların sağlık açısından çok zararlı olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

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