Turist sayısı iddiasını Vali kazandı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2016'nın sonlarında turizmcilerle girdiği '10 milyon turisti aşarız' iddiasını, daha 2017 bitmeden kazandı. Kötü geçen 2016 yılının ardından özellikle Rusya, Ukrayna gibi ülkeler başta olmak üzere birçok pazarda ciddi artışların yakalandığı 2017 yılı, turizm sektöründe sevinçle karşılanıyor. Zor geçen ve toplamda 6.5 milyon turist sayısında kalan 2016'nın sonlarında Vali Münir Karaloğlu'nun, 2017 yılı için turizmcilerle 'Turist sayısı 10 milyonu geçer' diye iddiaya girdiği ortaya çıktı. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı rakamlarıyla birlikte 3 Ekim tarihi itibariyle kente havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 200 bini aştı. Yılın bitmesine üç ay varken ve bu ay içinde de 10 milyon rakamına rahatlıkla ulaşılması beklenen kentte, Karaloğlu, girdiği iddiaları kazandığını söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de iddiayı kaybettiğini açıkladı ve yemek ısmarlayacağını söyledi.

2016 SONUNDA İDDİAYA GİRDİLER

Karaloğlu ile turizmciler ve sektör temsilcileri arasındaki iddia olayını ilk olarak, Akdeniz Turistik Otel İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) toplantısında Karaloğlu gündeme getirdi. Bu toplantıda konuşan Karaloğlu, turizmde kriz yaşanan 2016'nın tam ortasında Antalya'ya vali olduğunu hatırlatarak, “O zor dönemlerde sektör temsilcileriyle zaman zaman şakalaşıyorduk, bazen iddialara da girdik. O dönem 2017'de 10 milyonu bulacağımızı söyledim. Ne zaman söyledik, 2016'nın sonuna doğru rakamlar 6 milyon 200 binken. Bazıları 'Ya bu vali Antalya'ya geldi, başımıza turizmci kesildi' dedi. Ama olsun, 2017'nin bugünkü rakamlarına baktığımızda 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu herkesin başarısı, gerçekten ciddi emek var" demişti.

'İNŞALLAH BEN KAYBEDERİM DEMİŞTİM'

Karaloğlu'nun bu sözleri üzerine iddiaya girdiği kişilerden birinin ATSO Başkanı Çetin olduğu ortaya çıktı. Çetin, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 'İş ve İnşaat Makinaları Fuarı'nın açılında Vali Münir Karaloğlu ile girdiği iddiayı kaybettiği söyledi. Çetin, “Bu yıl için sayın valimle de iddiaya girmiştik ve 10 milyonu geçer demişti. Ben 'Maalesef 9 milyonu geçemez demiştim' ve kaybettim. O zaman da 'İnşallah ben kaybederim' demiştim" dedi. İddiayı kaybetmekten mutsuz olmadığını belirten Çetin, Antalya'nın 10 milyon turist sayısını aşmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

'EN BÜYÜK KATKIYI RUSYA'DAN ALDIK'

Karaloğlu'nun iddiayı kazandığı diğer isim ise ICF Airport Antalya Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel oldu. Sezon başlamadan önce 9-9.5 milyon arasında bir rakam öngördüğünü, Vali Karaloğlu'nun ise 10 milyonun geçileceği yönünde görüş bildirdiğini anlatan Döngel, “Tabi şehrin ileri gelen, yüksek otorite koyması doğal ve görünen o ki biz 10 milyonu geçiyoruz. 10.5 milyona yaklaşıyoruz, öyle görünüyor. En büyük katkıyı ise elbette Rusya'dan aldık. Rusya dışında Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Polonya gibi pazarlardaki büyümeler 10 milyonu sınırını geçmemizi sağlayan en önemli faktörler. Avrupa pazarındaki daralmalar devam ediyor ama vali bey ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in da başkanlık ettiği tanıtım çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların da etkisi büyük. Ancak Rusya ve BDT ülkelerinin ağırlığı Antalya'da yüzde 50'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla dikkat edilmeli, ileriye dönük kırılganlık yaratabilir, mutlaka yeni pazarlar yaratmak durumundayız" dedi.