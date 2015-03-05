"Turist sayısı bu yıl da artacak"

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye bu yıl gelecek turist sayısına ilişkin, "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl da Allah'ın izni ile artacak, rezervasyonlar bunu gösteriyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyonda Türkiye'nin bu seneki turizm gelirleri ve turist sayısının ne olacağı konularına değindi. Ocak ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen senenin Ocak ayına göre artış gösterdiğini ve bunun iyiye işaret olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de inşallah turist sayısı bu sene de artacak. Hatta Ukrayna ve Rusya'dan da azalma olmayacak, inşallah artacak" diye konuştu.

‘ALLAH’IN İZNİYLE TURİST ARTACAK’

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 49'uncusu düzenlenen UIuslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nın dünyada turizm borsasını belirlediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl da Allah'ın izni ile artacak, rezervasyonlar bunu gösteriyor" dedi. Türkiye'deki ve dünyadaki turizmin geleceği ile ilgili endişeler ortaya çıktığı zaman turizmcilerden bir ricaları olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Turizmcilere ‘Kesinlikle fiyatları düşürmeyin’ dedik. Bu sene turist sayısında azalma olsa bile fiyatları düşürmezsek belki bir sene fiyat gelirimiz düşer. Ama fiyatları bir kere düşürdüğünüz zaman o fiyat seviyesine ancak beş, altı ya da sekiz yılda ancak gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla beş ile sekiz yıl arası gelir kaybınız oluyor. O yüzden ‘Böyle manipülasyonlara hiçbir şekilde pirim vermeyin’ dedik” açıklaması yaptı.

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