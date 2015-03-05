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"Turist sayısı bu yıl da artacak"

ITB Berlin Fuarı için Almanya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyonda "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl artacak" dedi

"Turist sayısı bu yıl da artacak"

ITB Berlin Fuarı için Almanya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyonda "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl artacak" dedi

05 Mart 2015 Perşembe 15:10
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye bu yıl gelecek turist sayısına ilişkin, "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl da Allah'ın izni ile artacak, rezervasyonlar bunu gösteriyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde onuruna verilen resepsiyonda Türkiye'nin bu seneki turizm gelirleri ve turist sayısının ne olacağı konularına değindi. Ocak ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen senenin Ocak ayına göre artış gösterdiğini ve bunun iyiye işaret olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de inşallah turist sayısı bu sene de artacak. Hatta Ukrayna ve Rusya'dan da azalma olmayacak, inşallah artacak" diye konuştu.
‘ALLAH’IN İZNİYLE TURİST ARTACAK’
Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 49'uncusu düzenlenen UIuslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nın dünyada turizm borsasını belirlediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl da Allah'ın izni ile artacak, rezervasyonlar bunu gösteriyor" dedi. Türkiye'deki ve dünyadaki turizmin geleceği ile ilgili endişeler ortaya çıktığı zaman turizmcilerden bir ricaları olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Turizmcilere ‘Kesinlikle fiyatları düşürmeyin’ dedik. Bu sene turist sayısında azalma olsa bile fiyatları düşürmezsek belki bir sene fiyat gelirimiz düşer. Ama fiyatları bir kere düşürdüğünüz zaman o fiyat seviyesine ancak beş, altı ya da sekiz yılda ancak gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla beş ile sekiz yıl arası gelir kaybınız oluyor. O yüzden ‘Böyle manipülasyonlara hiçbir şekilde pirim vermeyin’ dedik” açıklaması yaptı.
KONUYU BAKAN ÇELİK’E AKTARACAK
Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: "Bugün sektördeki arkadaşlarımız bazı ülkeler için yapacağımız desteği diğer Avrupa ülkelerine de yapılması gerektiğini gündeme getirdiler. Biz bu çalışmayı titizlikle döndüğümüz zaman Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik ile değerlendireceğiz ve Sayın Başbakanımıza bu konudaki taleplerimizi anlatacağız."
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Son Güncelleme: 05.03.2015 14:15
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğluTürkiyeBerlin Büyükelçiliği
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