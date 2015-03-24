'Turist sayısı azalacak'

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da düzenlenen MITT Turizm Fuarı’nda Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tanıtım çalışmalarını tamamladı. ALTİD Başkan Yardımcısı ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dahaoğlu, fuarda yapılan görüşmelerden bazılarını şöyle aktardı: Fuarda yapılan toplantılara Alanya adına Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ile ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le katıldık. Bakanlık standında da ayrı bir Alanya tanıtımı gerçekleştirdik. Türkiye turizmi açısından büyük önem taşıyan ve ekonomik anlamda kritik bir dönem geçiren Rus pazarının geleceğine ışık tutacak olan MITT 2015’e Alanya’dan katılan otelci sayısı da oldukça fazlaydı.

'MADDİ DESTEK VE SÜRESİ UZATILMALI'

Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ile yapılan görüşmede, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na uçak indirmek için çok uğraştığını fakat gerekli desteği alamadığından dolayı bu anlamda mesafe kat edemediklerini ve girişimlerini askıya aldıklarını ifade etti. Koçkar, bu anlamda havalimanı işletmecisi TAV ve yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Öte yandan Bakanlık düzeyinde yapılan bir toplantıda, uçak firmalarına yapılacak olan yakıt desteği ve süresinin uzatılması konusunda görüş bildirmiş. Rus pazarında bir kriz olduğunu ve herkesin gerekli tedbirleri alması konusunda da uyarıda bulundu. Kendisine Alanya’dan getirdiğimiz ipek kozasından el yapımı bir tablo hediye ettik.

“HEDEF 650 BİN YOLCU”

Teztour-Biblio Globus incoming’ini yapan Kilit Global Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit ile yapmış olduğumuz görüşmede, Tez Tour’un ekonomik durumuyla ilgili, sorumlulukları olmadığı halde otelcilerin zor durumda kalmaması adına şirketleri üzerinden yapılandırmaya gittiklerini, bu süreçte herkesin sabırlı olması gerektiğini ifade etti.2015 yılı tatilci hedeflerinin ise 650 bin civarında olduğunu söyledi.

“İLK UÇUŞ 28 MART TARİHİNDE”

Brisco Tour Operatörü Prince Group Genel Müdürü Oktay Yıldırım, geçen yıl Rusya’dan 70 bin pax yaptıklarını 2015 yılında artış hedeflediklerini, 7 bölgeden uçtuklarını ve 28 Mart tarihinden itibaren ilk uçuşlarının başlayacağını belirtti.

“ALANYA’NIN TANINIRLIĞI OLDUKÇA YÜKSEK”