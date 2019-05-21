Turist sayısı artıyor ama geliri azalıyor

TURİZM sektörünün 2018 yılını rekorla kapattığını, bu yıl da rekor hedeflediklerini belirten Bağlıkaya, yılın ilk 3 ayına bakıldığında turist sayısı artışının sürdüğünü vurguladı. Bağlıkaya, “Genel olarak tüm turizm pazarlarında, tüm turist, yabancı ziyaretçi aldığımız pazarlarda artış var. Bu artış tüm sezon boyunca devam edecek diye düşünüyorum” diye konuştu. Turizmde kişi başı gelirlerde, yılın ilk 3 ayında geçen seneye nazaran ufak bir azalma bulunduğunu aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti: “O geçici bir olay diye düşünüyorum, önümüzdeki dönemde kapatacağız bu açığı da. Turist sayısı bakımından genel olarak yüzde 6'lık bir artış var, o artış da devam edecek diye düşünüyorum çünkü bu seneki hedefimiz yüzde 20'ye yakın bir artış. Orta Avrupa yavaş yavaş geriye dönüyor, inşallah bunu da tamamlayacağız. Rusya ana pazarımız geçen yıl çok ciddi bir artış yaptı, bu sene de Rus turist sayısında yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Almanya'dan ciddi bir artış bekliyoruz çünkü Almanya 2015 sayılarına henüz ulaşmadı. Hollanda, Belçika ana pazarlarımız bizim, Orta Avrupa, yani 3-3.5 saatlik uçuş mesafesindeki tüm pazarlarımızdan artış bekliyoruz.”

İngiliz turistler Antalya'yı yeniden keşfediyor

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu sene çoğu Antalya olmak üzere 3 milyona yakın İngiliz'in Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirtti. Chilcott, “Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları Antalya'yı yeniden keşfediyor” dedi.