Turist ölümleri mercek altında

RUSYA’NIN Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Ne yazık ki hâlâ devam eden bu sezon, Türkiye’nin güneyinde konaklamakta olan Rus turistlerin karşı karşıya kaldığı talihsiz olayların sayısı bakımından çok zor bir sezon oldu” demişti. Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistlerin sayısının bu yıl 88’i bulduğunu, ayrıca 40 kadar tıbbi tahliye söz konusu olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu durumun, Rusya’dan ülkeye akın eden turistlerin sayısındaki artışla açıklandığını belirtmişti. Sputnik’in haberine göre Rusya Toplum Odası’nın düzenlediği “Türkiye’de Rus Turistlerin Güvenliği, Eski ve Yeni Tehditler” adlı toplantıda konuşan Bobilev, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin seslendirdiği rakama göre, 2019’da bu ülkede 88 Rus turist hayatını kaybetti. Bu rakam tedirginlik yaratmıyor değil” dedi.

‘TARAFSIZ OLMAK LAZIM’

Ancak tarafsız olmak için, kazaları kronik hastalıklarla ilgili ölümlerden ayırmak gerektiğini vurgulayan uzman, “Bununla birlikte neyi neyle karşılaştırdığımızı da anlamak lazım. Eğer tahmin edildiği gibi Türkiye’nin bu yıl 6 milyon Rus turist ağırlayacağını dikkate alırsak, turun ortalama süresinin 10 gün olduğunu da göz önünde bulundurursak, Türkiye’nin tatil beldelerinde her gün yaklaşık 300 bin Rus vatandaşının bulunduğu sonucunu elde etmiş oluruz. Bu rakam, Rusya’da herhangi bir orta büyüklükteki şehrin nüfusuna eşit" yorumunda bulundu. "Durumu incelerken belirli dilimlere bakmak gerekir” diyen Bobilev, “Ölümlerde önceki mevsimlere göre istatistiksel olarak artış var mı, buna bakmak lazım. 2017 ve 2018 yıllarında sadece Türkiye değil, diğer ülkelerdeki rakamlara bakmak lazım. Sigorta şirketlerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’de ölümcül vakalarla ilgili olumsuz istatistik Avrupa istatistiklerinin ötesine geçmiyor” ifadelerini kullandı.