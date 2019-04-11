Turist harcamasında Türkiye 14. sırada

AJANS Press’in, “Visual Capitalist” verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 22.5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü. Bu rakam en yüksek ABD’de görülürken, yabancı turistlerin burada 210.7 milyar dolar harcadığı kaydedildi. Yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı diğer ülkeler de İspanya, Fransa, Tayland, İtalya ve Birleşik Krallık olarak belirlendi.

Yabancı turistlerden 22.5 milyon dolar elde eden Türkiye’nin ise bu listenin 14’üncü sırasına yerleştiği kayıtlara geçti.

379 BİN TURİZM HABERİ

2017 yılından bugüne kadar turizm başlığı altında 379 bin 67 haber çıkışı tespit edilirken, son zamanlarda artan turist ziyaretinin haber çıkışlarını da etkilediği saptandı. Sadece yabancı turistlerle alakalı yazılı basına konu olan haber adedi ise 10 bin 283 olarak belirlendi.