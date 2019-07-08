Turist en çok yemeğe harcadı

GEÇEN yıl Türkiye turizmde 25.2 milyar dolarlık gelir sağlarken, bunun yaklaşık 20 milyar dolarını turistlerin kişisel harcamaları oluşturdu. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi yaklaşık 2 milyar dolarla yeme-içme oluştururken, ardından en çok giyim ve mücevhere harcama yaptıkları görüldü. Turizm sektörüne ilişkin dikkat çeken bazı tespitler şöyle: Geçen yıl ziyaretçi sayısı 28.9 milyonu yabancı, 6.7 milyonu yurtdışında ikâmet eden vatandaşlar olmak üzere toplam 45.6 milyon kişi oldu. Türkiye dünyada ziyaretçi sayısında sekizinci sırada yer almasına karşın, turizm gelirinde 14’üncü sırada.

GURBETÇİ DAHA ÇOK HARCIYOR

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık üçte birinin sırasıyla, Rusya, Almanya ve Bulgaristan’dan olduğu görülüyor. Ziyaretçi başına ortalama harcamada en yüksek ülkeler Avustralya, Kanada, Japonya, ABD ve İspanya iken, en düşük olduğu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya. Turizm gelirinin sadece ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler kaynaklı olduğu algısı var. Yurtdışı ikâmetli vatandaşların ortalama harcamaları yabancılara göre daha yüksek. Bununla birlikte, son yıllarda ortalama harcamalarda düşüş trendi gözleniyor.

