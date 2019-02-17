Turist artışında Avrupa rekoru Türkiye'nin!

RAPORDA geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki seneye göre yüzde 22'den fazla artarak rekor kırdı. Belirlenen hesaplamalara göre turist sayısı tarihte ilk defa 40 milyonu geçerek 2018'de 47 milyona ulaştı. Türkiye'nin 2016'da yaşadığı saldırılar ve darbe girişiminin ardından hızlı bir şekilde toparlandığı belirtilen raporda, yabancı turistler arasında en önemli artışın Ruslarda yaşandığının kaydedildi. 2018'de Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı bir önceki yıla göre 1,7 milyon artarak 6,4 milyonu buldu. Ayrıca, turizmdeki artışın etkenlerden biri olarak kur seviyelerindeki değişim nedeniyle Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha ucuz bir tatil mekanı olması gösterildi.

İNGİLTERE HARİÇ TÜM ÜLKELERDE TURİZM ARTTI

Türkiye'den sonra Avrupa'da turist sayısını en fazla artıran iki ülke ise yaklaşık yüzde 15 artışla Sırbistan ve Malta oldu. Avrupa'da ölçülen 33 ülke arasından 32'sinin artış gözlemlenirken, turizm gelirinde düşüş yaşayan tek ülke Brexit nedeniyle zor dönemler geçiren İngiltere oldu. Estonya ve Monako'yu ziyaret eden turist sayısında da küçük birer düşüş olsa da turistlerin kaldıkları sürede artış görüldü. Amerikan Doları'nın Euro karşısında değer kazanması ise Amerikalı turist sayısında genel bir artış yaşandı. Rapora göre 2018'de Avrupa'yı ziyaret eden Amerikalıların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 33 milyona ulaştı.