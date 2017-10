Turimzci JT Touristik'in iflasını değerlendirdi

Erkan UYSAL

ANTALYA'YA yılda 50 bine yakın turist gönderen Almanya'daki online tur operatörlerinden Berlin merkezli JT Touristik iflasını istedi. Şirketin, şu an Antalya ve Alanya'da tatil yapan 2 binin üzerindeki Alman müşterisi, 31 Ekim'e kadar sigorta şirketi güvencesi kapsamına alındı. Turizm sektörünün 'en kötü yıl' olarak değerlendirdiği 2016'ya göre bu yıl Alman pazarında yüzde 18'e yakın düşüş görülürken, Antalya'ya Almanya'dan kötü bir haber daha geldi. Berlin merkezli faaliyet gösteren online tur operatörü JT Touristik iflasını istedi. Şirketin Alanya’da da müşterilerinin olduğu öğrenildi.

MÜŞTERİLERİNİ SİGORTA

ETTİRECEK ŞİRKET BULAMADI

JT Touristik'in Almanya'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 50 bin turist gönderdiği, şirketin içine girdiği darboğaz nedeniyle gelecek yıl için müşterilerini sigorta ettirecek şirket bulamadığından dolayı iflasını istediği öğrenildi.

TATİLDEKİ MÜŞTERİLER GÜVENCE ALTINDA

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği'nin (SAYD) eski Başkanı Recep Yavuz, iflas başvurusunda bulunan JT Touristik'in, Antalya ve bölgesinde şu anda tatilde olan müşterilerinin 31 Ekim'e kadar sigorta güvencesi altında olduğunu kaydetti. JT Touristik'in, Antalya'daki birkaç acenteye de hizmet verdiğini belirten Yavuz "Bazı acenteler yoğun olarak JT Touristik ile çalışıyordu ve 3-4 bin kapasiteleri vardı" dedi.

'TUR OPERATÖRLÜĞÜ BIÇAK SIRTINDA'

İflas nedeninin sigorta konusunda yaşanan sorunlar olduğunun belirtildiğini de kaydeden Yavuz, "JT Touristik gelecek sezon müşterilerini sigorta ettireceği sigorta şirketi bulamıyor. Online tur operatörlüğü bıçak sırtında gibi. Benzer iflaslar İngiltere'de de yaşanmıştı. Onlinedan olan bu kaybın klasik tur operatörüne yönelmesi olası" diye konuştu.

ALMAN TURİST SAYISI YÜZDE 18 AZALDI

Öte yandan, Antalya'da uzun yıllar en büyük pazar konumundaki Almanya'dan ağustos sonu itibariyle gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Antalya turizm tarihinin en kötü yılı olan 2016'da 8 aylık dönemde 1 milyon 320 bin olan Alman turist sayısı bu yıl 1 milyon 83 bin kişide kaldı. 2015 yılında ise aynı dönemde bu ülkeden Antalya'ya 1 milyon 956 bin turist gelmişti.

'YENİ İFLASLAR DA GELECEK'

İflası değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu "Daha önce iflasların devamının geleceğini söylemiştim. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda iflaslar yaşanacak. Çünkü artık dayanamıyorlar. Büyük firmalarla rekabet edemiyorlar. Büyük firmalar küçük ve orta ölçekli firmaların önüne geçiyor. Onların kendi uçakları, otellerde güçleri var. Küçük ve orta ölçekli firmalar otellere nakit ödeme yaptıklarından dolayı onların da dayanma gücü yok. Ben daha fazla iflasların gelmesini bekliyorum. JT Touristik'in şu an getirdiği 2 binin üzerinde turist bulunuyor. Alanya'ya da turist getiriyordu" ifadelerini kullandı.

'İKİ TARAF DA ZARARLI ÇIKIYOR'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu da, "Almanya'daki seyahat acentalarının çoğu Türkiye ile bağlantılı. Aşağı yukarı gelirlerinin yüzde 40'ını Türkiye'deki kazançlarından elde ediyorlar. 2 yıldır Türkiye'deki kazançları çok düşük seviyelere geldiği için bundan charter firmaları da etkileniyor. Turistik acentalar da etkileniyor. Dolayısıyla kendi yatırımcısını yeterince memnun edemiyor, zarar ediyor. Zararlarının büyük bir kısmı Türkiye'den dolayı. Bu Türkiye açısından olumsuz bir durum. İki taraf arasındaki siyasi farklılıklardan, gerginliklerden dolayı gelen turist sayısının azalması Almanya'nın da aleyhine oluyor. Bundan hem Almanya hem de Türkiye zararlı çıkıyor. İsteğimiz, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının veya siyasal gerginliklerin bir an evvel giderilmesi. Eğer bu tür şeyler yine devam edecek olursa hem Almanya'daki turistik seyahat acentaları bundan çok etkilenecek, hem de bölgemizdeki oteller, tatil köyleri olsun veya buradaki acentaların bağlantıları olsun bundan etkilenecek. Bu gerginliğin bir an önce sona ermesini istiyoruz" dedi.

'DİĞER AYAKLAR DA ZARAR EDİYOR'

Fiyatların aşırı ucuz şekilde olmasının hem tur operatörlerinin, hem taşımacıların, hem de otellerin aleyhine olduğuna dikkat çeken Şakiroğlu "Çünkü oteller artık maliyetinin altında çalışmaya başladı. Tur operatörleri de yeterli kâr sağlayamıyor, komisyonları fiyatların düşüşünden dolayı az olduğu için para kazanamıyor. Bu zincir birbirini etkiliyor. Sektörün bir ayağı zarar etmeye başlayınca diğer ayaklar da zarar ediyor. Almanya'nın zarar etmesi, şirketin zarar etmesi de bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

JT Touristik'in Alanya piyasasına ne kadar borcu olduğu ve bu borçların akıbetinin ne olacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.