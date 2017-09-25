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Türel: “Turistler Ulu Cami’yi görmek için sıraya girecek”

Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Geleneksel Pilav Günü’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın müzeler kenti olacağını belirtti

Türel: “Turistler Ulu Cami’yi görmek için sıraya girecek”

Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Geleneksel Pilav Günü’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın müzeler kenti olacağını belirtti

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:03
Türel: “Turistler Ulu Cami’yi görmek için sıraya girecek”
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ANTALYA Cami Projesi’nin, Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacağını belirten Türel, “En büyük hayalim kente gelen turistlerin bu cami ve Türk İslam Sanatları Müzemizi görmek için sıraya girmesi” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel, Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ANİMDER) Geleneksel Pilav Günü’ne katıldı. Pilav gününde Başkan Türel, Antalya’nın kültür şehri olması yönünde çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye’nin en büyük cami inşaatı Antalya Ulu Camii’nde, temel kazılarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Başkan Türel, “Antalya Ulu Camii Külliyesi aynı zamanda bir tür İslam Sanatları Müzesi olacak. Mimari özellikleriyle ve içerisindeki Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacak. 9 farklı müze çalışmasını Antalya’da yürütüyoruz. Antalya bir taraftan tarihini kültürünü geleneğini inancını yaşayacak ve yaşatacak, diğer taraftan da gençliğini bilimle, sanatla, kültürle, maneviyatla buluşturmaya devam edecek. En önemli hayallerimden birisi bir gün Antalya’ya gelen turistlerin bu camimizi ve Türk İslam Sanatları müzesini görmek için sıraya girmesi. Medeniyetimizi ve zenginliğimizi görmesidir” dedi.

Gerçek müslüman sevgi insanıdır

Başkan Türel, “Birileri dünyaya İslam dinini El Bab, El Kaide ve DAEŞ gibi ne olduğu belirsiz terör örgütleri ile tanıtmaya çalışıyor. Birileri güzel dinimizi istismar edip eğitim hizmetleri görüntüsü ile ihanet içerisine girdi. Oysa gerçek Müslüman karıncayı incitmeyecek bir sevgi insanıdır. İşte bunu şimdi İslam Medeniyetleri Müzemizde Antalya’ya gelen şereflendiren yabancı misafirlerimize de göstereceğiz. İslam dininin öldürmeyin emri ile başladığını ifade edeceğiz. Ben ilmin eriyim diye buyuran sevgili peygamberimizin ümmetinin ilimden, fenden, sanattan geri durup şiddetle, terörle, savaşla anılmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İslam aleminin mezhep bölücülüğü ile bölünmesini kabul edemeyiz. İnsanlık bir dönem Türk ve İslam bilimlerinin eserleri ile aydınlandı. İslam dünyası yunan filozoflarının eserlerini okumuş, faydalanmış, matematiği, tıbbı daha da ileriye götürmüş İstanbul’dan Endülüs’e Avrupa’nın aydınlanmasını sağlamışlardır.”

Hayat bize bir emanet

Menderes Türel, “Farabi, Halis Bin, Biruni, İbn-i Aydın, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina hangisini sayalım. Onlar olmasaydı batı olmazdı. Şimdi sizin yeniden o medeniyet ışığını hep birlikte yakacağımıza olan inancımızı ifade ediyor. İlim Çin’de de olsa onu alın, kainatın bütün ilmini araştırmak demektir. İlimde, fende, felsefede ileri gitmeyen bir millet inancını koruyamaz. Allah’ın sırları kainatın her yerindedir. Herkes kainatın ilahi sırlarını araştırmak ve öğrenmekle mükelleftir. Fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte, astronomide, sanatta, sinemada sonsuz ilmi arayacağız. İlimle çalışmayla ibadeti birleştireceğiz. Buradan sevgili genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum sizlere güveniyoruz sizleri seviyor ve sizlere güzel bir Antalya emanet etmek için gayret ediyoruz. Hayat bize bir emanet. Bu vazifelerimiz de bize bir emanettir makamlar değil. İbadet eder gibi çalışmak hizmet etmek önemlidir.”
 

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ANTALYA İmam Hatip LisesiMenderes TürelTuristAntalya
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