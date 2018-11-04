TÜİK 2018 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 556 milyon 289 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 612 dolar oldu

Üçüncü çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 589 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 dolar oldu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların yüzde 84,7’sini 15 milyon 904 bin 734 kişi ile yabancılar, yüzde 15,3’ünü ise 2 milyon 882 bin 31 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 852 milyon 91 bin dolarını kişisel, 357 milyon 288 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı üçüncü çeyreğine göre yüzde 9,9 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 azalarak 2 milyon 265 bin 796 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 12:07