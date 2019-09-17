TUI Rusya’dan Antalya atağı

TUI Rusya, bu kış hizmet verdiği yolcu sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Şirketin 2019-20 kış programını açılayan TUI Rusya CEO'su Taras Demura, böylelikle yıl genelindeki yolcu sayısını da 3 milyona yükselteceklerini söyledi.

ACENTE AĞINI GÜÇLENDİRECEK

Bu amaca ulaşmak için TUI Rusya'nın ülke genelinde yeni ofisler açacağı, acente ağını (özellikle bağımsız acentelerle) güçlendireceği ve uçtuğu şehir sayısını arttıracağı belirtildi. Açıklanan plana göre TUI Rusya, sadece klasik kış destinasyonlarındaki pozisyonunu güçlendirmekle kalmayıp, çok sayıda egzotik destinasyonu da programına ekleyecek. Kış döneminde şirketin operasyon yapacağı en önemli iki uzak mesafe destinasyon ise Küba ve Sri Lanka olarak açıklandı. TUI Rusya ayrıca, ilk defa Mauritius, Filipinler ve Bahreyn'e paket turlar sunacak.

ANTALYA’YA HAFTADA 4 UÇUŞ YAPACAK

TUI Rusya'nın kış programında Türkiye ve Kıbrıs da yer alıyor. Şirket, Moskova’dan haftada iki uçuş Larnaka'ya, 4 uçuş da Antalya'ya yapacak. Antalya uçuşları S7 Hava Yolları, Larnaka uçuşları ise Ural Airlines ile yapılacak.