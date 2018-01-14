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TUI'nin 'çevreci oteller' listesine Antalya'dan 21 otel girdi

Avrupa'nın en büyük seyahat grubu TUI, 2018 yılının en çevreci otellerini açıkladı

TUI'nin 'çevreci oteller' listesine Antalya'dan 21 otel girdi

Avrupa'nın en büyük seyahat grubu TUI, 2018 yılının en çevreci otellerini açıkladı

14 Ocak 2018 Pazar 13:43
TUI'nin 'çevreci oteller' listesine Antalya'dan 21 otel girdi
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ALMAN tur operatörü TUI, 2018'in en çevreci otelleri listesini açıkladı.Türkiye'den 5'i Dalaman, 21'inin de Antalya'da olmak üzere 26 otelle yer aldığı listede, İspanya'dan 71, Yunanistan'dan 31, Mısır'dan 10, Tunus'tan 3 ve Kıbrıs'tan ise 2 otel yer aldı.

Listede yer alan Türk tesisleri şunlar:

Ali Bey Resort - Antalya
Barut Acanthus Cennet - Antalya 
Barut Arum - Antalya 
Barut Hemera - Antalya 
Barut Kemer - Antalya
Barut Lara, Antalya 
Blue Waters Club - Antalya 
Club Mega Saray - Antalya 
Commodore Elite Suites & Spa - Antalya 
Concorde de Luxe Resort - Antalya 
Gloria Serenity Resort - Antalya 
Paloma Grida Resort Spa - Antalya 
Paloma Oceana Resort - Antalya 
Robinson Club Nobilis - Antalya 
Robinson Club Pamfilya - Antalya 
TUI Blue Palm Garden - Antalya 
TUI Magic Life Jacaranda - Antalya 
TUI Magic Life Waterworld - Antalya 
TUI Sensimar Andız - Antalya
TUI Sensimar Belek Resort & Spa - Antalya
TUI Sensimar Side Resort und Spa - Antalya
Club & Hotel Letoonia - Dalaman
Robinson Club Sarıgerme Park - Dalaman
TUI Blue Sarıgerme Park - Dalaman

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Anahtar Kelimeler:
TUIçevreci Oteller Listesi
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Zihni Yayla 2018-01-14 14:38:15

Almanlar kul yutmaz ama Mavi Bayraklar gibi sembolik!kanalizasyonlar hala sahile akip yesillendiriyorsa (mavi+sari)

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