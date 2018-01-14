TUI'nin 'çevreci oteller' listesine Antalya'dan 21 otel girdi

ALMAN tur operatörü TUI, 2018'in en çevreci otelleri listesini açıkladı.Türkiye'den 5'i Dalaman, 21'inin de Antalya'da olmak üzere 26 otelle yer aldığı listede, İspanya'dan 71, Yunanistan'dan 31, Mısır'dan 10, Tunus'tan 3 ve Kıbrıs'tan ise 2 otel yer aldı.
Listede yer alan Türk tesisleri şunlar:
Ali Bey Resort - Antalya
Barut Acanthus Cennet - Antalya
Barut Arum - Antalya
Barut Hemera - Antalya
Barut Kemer - Antalya
Barut Lara, Antalya
Blue Waters Club - Antalya
Club Mega Saray - Antalya
Commodore Elite Suites & Spa - Antalya
Concorde de Luxe Resort - Antalya
Gloria Serenity Resort - Antalya
Paloma Grida Resort Spa - Antalya
Paloma Oceana Resort - Antalya
Robinson Club Nobilis - Antalya
Robinson Club Pamfilya - Antalya
TUI Blue Palm Garden - Antalya
TUI Magic Life Jacaranda - Antalya
TUI Magic Life Waterworld - Antalya
TUI Sensimar Andız - Antalya
TUI Sensimar Belek Resort & Spa - Antalya
TUI Sensimar Side Resort und Spa - Antalya
Club & Hotel Letoonia - Dalaman
Robinson Club Sarıgerme Park - Dalaman
TUI Blue Sarıgerme Park - Dalaman
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Almanlar kul yutmaz ama Mavi Bayraklar gibi sembolik!kanalizasyonlar hala sahile akip yesillendiriyorsa (mavi+sari)