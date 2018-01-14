TUI'nin 'çevreci oteller' listesine Antalya'dan 21 otel girdi

ALMAN tur operatörü TUI, 2018'in en çevreci otelleri listesini açıkladı.Türkiye'den 5'i Dalaman, 21'inin de Antalya'da olmak üzere 26 otelle yer aldığı listede, İspanya'dan 71, Yunanistan'dan 31, Mısır'dan 10, Tunus'tan 3 ve Kıbrıs'tan ise 2 otel yer aldı.

Listede yer alan Türk tesisleri şunlar:

Ali Bey Resort - Antalya

Barut Acanthus Cennet - Antalya

Barut Arum - Antalya

Barut Hemera - Antalya

Barut Kemer - Antalya

Barut Lara, Antalya

Blue Waters Club - Antalya

Club Mega Saray - Antalya

Commodore Elite Suites & Spa - Antalya

Concorde de Luxe Resort - Antalya

Gloria Serenity Resort - Antalya

Paloma Grida Resort Spa - Antalya

Paloma Oceana Resort - Antalya

Robinson Club Nobilis - Antalya

Robinson Club Pamfilya - Antalya

TUI Blue Palm Garden - Antalya

TUI Magic Life Jacaranda - Antalya

TUI Magic Life Waterworld - Antalya

TUI Sensimar Andız - Antalya

TUI Sensimar Belek Resort & Spa - Antalya

TUI Sensimar Side Resort und Spa - Antalya

Club & Hotel Letoonia - Dalaman

Robinson Club Sarıgerme Park - Dalaman

TUI Blue Sarıgerme Park - Dalaman