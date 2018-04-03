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TUI Group, Türkiye'deki Seno Resort'ü satın aldı

Türkiye’de hem operatör, hem otel işletmecisi olarak faaliyet gösteren TUI Group, Sarıgerme’de bulunan Seno Resort adlı tatil köyünün %50 ortağı iken tüm hisseleri satın alarak tesisin tek başına sahibi haline geldi. TUI Hotels&Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Aydın yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın ülkemiz turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağı ve ek istihdam alanı yaratacağı için oldukça mutlu olduğunu, 2018-2019 kış sezonunda yapılacak yatırımların ve 136 ek odayla kapasite artışının ardından tesisin, 2019 turizm sezonuna grubun üst segment konseptlerinden olan TUI Sensimar konseptiyle başlayacağını belirtti

TUI Group, Türkiye'deki Seno Resort'ü satın aldı

Türkiye’de hem operatör, hem otel işletmecisi olarak faaliyet gösteren TUI Group, Sarıgerme’de bulunan Seno Resort adlı tatil köyünün %50 ortağı iken tüm hisseleri satın alarak tesisin tek başına sahibi haline geldi. TUI Hotels&Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Aydın yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın ülkemiz turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağı ve ek istihdam alanı yaratacağı için oldukça mutlu olduğunu, 2018-2019 kış sezonunda yapılacak yatırımların ve 136 ek odayla kapasite artışının ardından tesisin, 2019 turizm sezonuna grubun üst segment konseptlerinden olan TUI Sensimar konseptiyle başlayacağını belirtti

03 Nisan 2018 Salı 10:43
TUI Group, Türkiye'deki Seno Resort'ü satın aldı
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TUI Group, Sarıgerme’de bulunan Seno Resort adlı tatil köyünün %50 ortağı iken tüm hisseleri satın alarak tesisin tek başına sahibi haline geldi.TUI Group’un Seno Resort için planladığı yatırımın toplam maliyetinin 30 Milyon Euro’nun üzerinde olduğu öğrenildi. Dünyanın bilinen en büyük turizm grubu olan TUI, otel işletmeciliği alanında işletmekte olduğu 20 tesisle Türkiye’de de yatak kapasitesi açısından ülkemizin en büyük şirketi konumunda. TUI Hotels&Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Aydın konuya ilişkin bir basın açıklamasında, söz konusu yatırımın ülkemiz turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağı ve ek istihdam alanı yaratacağı için oldukça mutlu olduğunu, 2018-2019 kış sezonunda yapılacak yatırımların ve 136 ek odayla kapasite artışının ardından tesisin, 2019 turizm sezonuna grubun üst segment konseptlerinden olan TUI Sensimar konseptiyle başlayacağını belirtti.
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

TUI Hotels&Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "TUI Hotels&Resorts Türkiye Grup şirketlerinden Turcotel Turizm A.Ş.’nin %50 hissedarı olduğu German Tur Turizm A.Ş.’nin %50 oranındaki diğer tüm hisseleri grubumuz tarafından satın alınmıştır. Ülkemizde bulunan muhteşem turizm bölgelerinden bir tanesi olan Muğla /Sarıgerme’de bulunan Seno Resort adlı tesisin üst hakkı sahibi olan German Tur Turizm A.Ş., bu hisse devirleri sonucunda bir TUI Group şirketi haline gelmiştir. Grubumuz 2018-2019 Kış sezonunda tesiste ek yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Yapılacak 136 ek odayla otelin kapasitesi mevcut kapasitenin iki katına çıkarılacaktır. Tesis, yapılacak yatırımlar sonrasında 2019 Yaz sezonunda grubumuz üst segment konseptlerinden olan ve yetişkin çiftlere hizmet veren TUI Sensimar konseptiyle işletilecektir. Gerçekleşen hisse devrinin ve planlanan ek yatırımların TUI Group’un ülkemize olan güvenini yansıtması, ülkemize turizm sektörü ve ek istihdam sağlanması açısından büyük fayda sağlayacak olması sebebiyle oldukça mutluyuz. Grubumuz, dünyanın bilinen en büyük turizm şirketi olarak ülkemizin turizm sektörüne her açıdan katkıda bulunmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
TUI HotelsTürkiyeSeno Resort
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