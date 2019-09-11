TUI'den Rusya açıklaması

TUI, 2019 yılının yaz sezonunda özellikle yeni başladığı Baltık, Kazakistan ve Belarus operasyonlarının da eklenmesiyle önemli bir büyüme sergiledi. Bu büyüme trendini 2019–20 kış sezonunda da sürdürmek isteyen TUI Rusya&CIS, Rusya’nın farklı kentlerinden Antalya’ya yönelik düzenleyeceği charter uçuşlarının sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Kasım ayı itibariyle başlayacak seferler ile haftada 11 uçuş düzenlenecek. Rusya’nın 6 farklı kentinden düzenlenecek uçuşlar ve frekansları şu şekilde olacak:Moskova haftada 4 uçuş, Kazan haftada 2 uçuş, Saint Petersburg haftada 2 uçuş, Samara, Ufa ve Ekaterinburg haftada 1 uçuş şeklinde gerçekleşecek.