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TUI'den Rusya açıklaması

TUI Rusya, 2019–2020 kış sezonunda Antalya’ya düzenleyeceği uçuş sayısını ve uçuş düzenleyeceği Rusya kentlerini açıkladı.

TURİZM 11.09.2019, 22:11
TUI'den Rusya açıklaması
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TUI, 2019 yılının yaz sezonunda özellikle yeni başladığı Baltık, Kazakistan ve Belarus operasyonlarının da eklenmesiyle önemli bir büyüme sergiledi. Bu büyüme trendini 2019–20 kış sezonunda da sürdürmek isteyen TUI Rusya&CIS, Rusya’nın farklı kentlerinden Antalya’ya yönelik düzenleyeceği charter uçuşlarının sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Kasım ayı itibariyle başlayacak seferler ile haftada 11 uçuş düzenlenecek. Rusya’nın 6 farklı kentinden düzenlenecek uçuşlar ve frekansları şu şekilde olacak:Moskova haftada 4 uçuş, Kazan haftada 2 uçuş, Saint Petersburg haftada 2 uçuş, Samara, Ufa ve Ekaterinburg haftada 1 uçuş şeklinde gerçekleşecek.

#TUI #Rusya #Antalya
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