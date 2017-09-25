TUI Alanya'yı temizliyor

ACİL durum ambulans helikopter pisti ve çevresinde temizlik çalışması yürüten ekip, doğaya saygılı olunması yönünde sosyal bir mesaj da paylaştılar. Çalışmalara eşlik eden SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı da çalışmanın herkese örnek olması gerektiğini, en büyük temizliğin de kirletmemek olduğunu söyledi. Torbalarca çöp topladıklarını ifade eden Nedanlı, böyle örnek bir davranışta yer aldıkları için TUI çalışanlarına da teşekkür etti.

