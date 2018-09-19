TripAdvisor'dan seyahat sektörünü alt-üst edecek yeni adım

TripAdvisor, en büyük 'kişiselleştirilmiş seyahat topluluğu'nu kurmaya hazırlanıyor. Seyahatçilerin güvendikleri kişilerden ve uzmanlardan destek/tavsiye alabilecekleri yeni site, seyahatçileri, markaları, sosyal medya fenomenlerini ve yayıncıları aynı çatı altında toplayacak.

MARKA, PARTNER VE FENOMEN SAYISI ŞİMDİDEN 500'Ü AŞTI

Şimdiden 500'den fazla sosyal medya fenomeninin, markanın, yayıncının ve seyahat partnerinin sisteme dahil olduğu belirtiliyor. Bunların arasında, National Geographic, Travel Channel, Business Insider & Insider Guides, NYC & Company, Smarter Travel ve Cruise Critic gibi marka ve şirketler de yer alıyor.

''BİR KEZ DAHA DENGELERİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYORUZ''

TripAdvisor'ın kurucu ortağı Stephen Kaufer, yeni siteyle ilgili olarak, ''Daha kişiselleştirilmiş ve daha fazla birbirine bağlı bir seyahat topluluğu platformuyla bir kere daha seyahat sektöründe dengeleri değiştirmeye hazırlanıyoruz.'' dedi. Kaufer, ''Yeni TripAdvisor sosyal medya destek araçlarını, inanılmaz içeriği ve rezervasyon yeteneğimizi bir araya getiren ilk seyahat sitesi. kişiselleştirilmiş ve kullanışlı bir TripaAdvisor ile müşterilerimize seyahatlerinin her aşamasında destek oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

SEYAHATÇİLER GEZİ PLANLAYICISINA DÖNÜŞECEK

Yeni TripAdvisor'da kullanıcılar adeta birer gezi rehberine dönüşecek. Seyahatçiler, kendi seyahatlerini programlama, güzergahlar belirleme, yapılacaklar listesi oluşturma olanaklarına kavuşacak. Seyahatçi bu gezilerini ister kendi kullanımı için saklayacak, isterse diğer insanlarla paylaşabilecek. Bu nedenle TripAdvisor kendini, seyahat planlayanlara daha alakalı bilgileri en en hızlı ulaştıran seyahat yayını olarak tanımlıyor.